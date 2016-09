"Kebch" pour tous et carburants à gogo

Par Zouhir MEBARKI -

Dont acte. L'Aïd El Adha que nous venons de fêter comporte des marqueurs qu'il est important de relever. Commençons par une image qui était récurrente, depuis des décennies à chaque veille de fête. Cette fois, elle a disparu. Comme par enchantement? Pas du tout! C'est le résultat d'un travail de meilleure qualité fourni par le gouvernement. Mais pas seulement. Avant de nous pencher sur ce travail, voyons voir cette image que nous évoquions. Tout le monde a remarqué que cette fois et contrairement à ce qui était devenu une habitude, les stations- service du pays n'ont pas été prises d'assaut par les automobilistes à la veille de l'Aïd. Ce qui oblige à relever cette différence et à chercher le pourquoi et le comment. Il y a, d'abord, les dispositions du gouvernement qui ont permis à Naftal d'augmenter ses capacités de production grâce à la réhabilitation des raffineries de Skikda et d'Arzew et l'entrée en service de celle d'Alger. Trois autres raffineries sont prévues à Hassi Messaoud, Tiaret et Biskra. Ce qui fera de notre pays un exportateur de carburant. En attendant, une partie de nos besoins est toujours importée. Il va de soi que nos capacités de stockage doivent suivre la même courbe que la production. Des réalisations en cours permettront de multiplier, à terme, par trois ces capacités. Il suffit d'ajouter à cela une meilleure gestion de la distribution pour comprendre la fluidité qui vient d'être atteinte. Il y a cependant un autre facteur non moins important et qui est commun à un autre marqueur que nous allons aborder. Contrairement aux années précédentes, aucune tension n'a été relevée pour l'achat du mouton de l'Aïd que nous venons de passer. Il y en avait pour tout le monde et à tous les prix. Ici aussi, c'est le résultat d'un travail. Celui du développement de l'agriculture en général et de l'élevage en particulier. Un développement caractérisé par l'aide intensive de l'Etat au profit des éleveurs. Ce qui a permis d'augmenter substantiellement le cheptel et faire pencher l'équation de l'offre et de la demande au profit des consommateurs. Ce n'est pas tout car il y a un autre paramètre aussi déterminant que commun aux carburants. Il s'agit de la contrebande. Jusqu'à une date récente, les carburants et les moutons passaient allègrement nos frontières pour aller faire le bonheur de nos voisins. Cette année les choses ont changé. Chaque jour que Dieu fait, nos forces militaires neutralisent des terroristes et découvrent leurs caches d'armes. Des quantités phénoménales de drogues sont également saisies. Dans cette lutte, les contrebandiers n'échappent pas aux mailles du filet. Ils sont stoppés net avec, entre autres, leurs cargaisons de carburant et de moutons. La redoutable efficacité de nos services de sécurité, à leur tête notre armée, a fini par rendre nos frontières infranchissables pour tous les hors-la-loi. C'est ce résultat qui nous a permis de passer l'Aïd El Adha de cette année sans pénuries. Dans la piété. Dans la paix. Dans la sécurité. Dans la joie. Un bonheur qui, pour durer, exige la participation de tous les Algériens. Par le travail tout en restant unis face aux menaces qui nous entourent!