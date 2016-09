Le cas Barroso: l'élite contre l'Etat!

Par Karim MOHSEN -

L'engagement de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Durao Barroso par le groupe bancaire, Goldman Sachs fait grand bruit en Europe et singulièrement à Bruxelles (UE). Le cas embarrasse en effet la capitale européenne - réputée aussi, «capitale» du lobbying - mais est-il l'unique cas de ce genre recensé? bien sûr que non, de nombreux anciens commissaires européens (pour nous en tenir à cette organisation) ont vendu aux multinationales et aux lobbies leurs «services», «influences», voire leurs «réseaux». Toutefois, du fait même de ses [hautes] fonctions, le cas Barroso, faisant désordre, est devenu emblématique. Qu'advient-il en effet de la réserve que les anciens dirigeants et les «grands fonctionnaires» sont tenus d'observer après avoir quitté le service (Etat et/ou organisation, telle l'UE)? En fait, un tel pantouflage, s'il est ordinaire, est moralement inadmissible. Mais est-ce vraiment du «pantouflage» lorsqu'il s'agit de personne de la qualité de Barroso qui n'a certainement pas besoin d'arrondir ses fins de mois? En devenant conseiller de la banque Goldman Sachs, José Manuel Durao Barroso [qui détient les secrets de l'Union européenne qu'il dirigea durant dix ans, 2004-2014] met de fait en porte à faux l'UE. Nonobstant l'intégrité morale, dont se revendique le mis en cause - J.M.D. Barroso s'est plaint, mardi, des «mesures discriminatoires» de l'UE contre lui - il n'en reste pas moins que son recrutement par une banque privée pose problème, entre autres moral et politique. Son successeur Jean-Claude Juncker, tout en demandant des «clarifications» à M.Barroso, a sobrement répondu à une question d'un journaliste, assurant «Je ne l'aurais pas fait». Or, cette pratique du «pantouflage» n'est pas nouvelle et nombreux sont les «commissaires» européens qui, une fois leur mandat achevé, choisissent des points de chute juteux chez les multinationales ou les lobbies. Aussi, si son «passage» chez Goldman Sachs a suscité la polémique en Europe (y compris dans son pays, le Portugal) c'est avant tout du fait des fonctions que Barroso a assumées au sein de l'Union européenne. En fait, en tant que président de la Commission de l'UE, Barroso avait peu à peu remanié la politique de l'UE vers l'ultralibéralisme, privilégiant le privé, au préjudice des Etats de l'UE. C'est sous les deux mandats de Barroso que s'est accéléré le transfert d'une part importante du pouvoir des Etats vers l'Union européenne. Ses «commissaires» (ministres) échappent à tout contrôle et n'ont pas à justifier auprès des Etats leurs décisions, une fois entrés en fonction à la Commission européenne (CE). Devenu, président de la CE en 2004, l'ex-chef de la diplomatie portugaise, annonce d'emblée la couleur assurant qu'il se fixait pour objectif lors de sa présidence de «faire de l'Europe la zone la plus compétitive du monde d'ici 2010». Or, pour arriver à cette «compétitivité», il fallait «réorganiser» les lois du travail, imposer la «flexibilité» [dans le travail] diminuer le «coût du travail», réduire les charges et contraintes des entreprises... Ainsi, Barroso, approuva les pays qui pratiquaient le dumping social et fiscal afin de tirer les salaires vers le bas, révisa le droit du travail et la fiscalité des entreprises. De fait, avec les lois préparées par la Commission européenne, les salariés européens sont revenus un siècle en arrière, et le travailleur éjectable au gré des entreprises. De fait, le contrat à durée déterminée (CDD) normalement provisoire est devenu la règle, remplaçant progressivement le contrat normal (CDI, durée indéterminée). Ces lois ont même pris le pas, dans certains cas, sur les lois de l'Etat permettant aux entreprises de l'attaquer en justice ou de lui imposer leur diktat. A la Commission européenne, M.Barroso, a fait du «bon boulot» pour les multinationales. Il est logique qu'elles l'accueillent en grande pompe. Ce qu'il faut noter, est que ces responsables européens qui exercent le pouvoir réel, ne sont pas élus et n'ont aucun compte à rendre aux Etats, au Parlement européen (PE, élu) encore moins aux citoyens qui ne sont pas informés, ni consultés sur ce que l'on décide pour eux. De fait, l'action essentielle de M.Barroso, à la Commission européenne a été de dépouiller les Etats européens de leurs prérogatives, transférées peu à peu à l'UE laquelle, entre autres, négocie les traités internationaux en leur nom [plusieurs accords ont été négociés par l'UE dont actuellement le projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP/ Tafta]. Notons enfin, que Goldman Sachs a été au coeur du scandale des subprimes (2008-2010) qui ébranla la finance mondiale. Barroso a fini le travail à l'UE. Il pouvait alors rejoindre les vrais décideurs.