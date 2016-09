Nouveau souffle contre la corruption

Par Zouhir MEBARKI -

Maillage. Que vient faire l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption dont les membres ont été nommés par le président de la République jeudi dernier? Que vient-il faire alors qu'existent déjà deux autres structures également chargées de la lutte contre la corruption? Il y a la cellule du traitement du renseignement financier créée en 2002. Elle est rattachée au ministère des Finances. Il y a également l'Office central de répression de la corruption créé en 2004 et qui est rattaché au ministère de la Justice. La première fait dans la collecte des informations et transmet les «affaires» à la justice. L'office quant à lui et comme son nom l'indique fait carrément de la «police judiciaire» sous l'autorité du parquet. Jusque-là on comprend la complémentarité de ces deux structures. L'organe qui a fait l'objet des nominations, jeudi dernier, a un autre rôle mais également et surtout un tout autre poids. Prévu dans la loi du 20 février 2006 dans son article 20, il vient d'être consacré par la nouvelle Constitution de mars dernier (art.202 et 203). Ce qui lui donne une autre dimension. De plus, il est rattaché directement à la présidence de la République. Parmi ses missions, il «veille au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption» (art.20 alinéa 9 de la loi de 2006). Ce qui est déjà clair. De plus il doit «proposer et contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption...». De plus il doit, dans son rapport annuel au président de la République, relever les insuffisances constatées en matière de corruption et proposer des recommandations pour y remédier (art.203 de la Constitution). En d'autres termes, il doit avoir l'oeil sur toutes les failles (vide juridique et autres) et indiquer la meilleure voie pour les supprimer. Chacun sait que la délinquance financière s'investit énormément dans le contournement des lois et les montages complexes. Il faut savoir également que le champ de la corruption est plutôt vaste. Au point que sa définition a nécessité 31 articles du titre III de la loi de 2006. Trop long à décrire ici, mais disons que cela va des «avantages injustifiés» au «financement occulte des partis» en passant par «l'abus de fonction», le «conflit d'intérêts» et «du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine». Toutes les infractions ont en commun des peines d'emprisonnement en plus des amendes. Toutes sans exception. Au final, le président de la République vient une nouvelle fois confirmer qu'il maintient toujours le cap ainsi que la constance dans l'application de son programme même si la conjoncture du moment et l'efficacité nécessitent un timing «élastique». Sans oublier son souci de la parité. Outre le président, les membres de l'organe sont trois femmes et trois hommes. Prochaine étape, leur prestation de serment!