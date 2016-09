L'eau c'est la vie avec le travail

Par Zouhir MEBARKI

«Histoires...d'eau». Notre ministre des Ressources en eau, Abdelkader Ouali, n'a pas l'air très content de ses ressources humaines. Dès sa nomination à la tête du secteur, en juin dernier, il avait déjà regroupé les cadres de son ministère puis les directeurs des 48 wilayas. Il vient de décider de rappeler tous les cadres de son secteur pour les faire plancher sur «une feuille de route concrète portant sur l'amélioration de la gestion du service public de l'eau, le travail de proximité et la maintenance des infrastructures». Huit ateliers y ont été consacrés durant les deux derniers jours. Quatre pour l'eau, trois pour l'environnement et un pour la communication. C'est dire que la réflexion se devait d'être profonde. Lancer un tel chantier au moment même où le contrat de gestion déléguée avec la société française «Suez Environnement» qui dure depuis 10 ans est renouvelé pour deux autres années (l'annonce en a été faite par le ministre en marge du regroupement) est symptomatique. La transmission du savoir-faire ne s'est pas opérée. Les thèmes retenus pour la feuille de route l'attestent. Par gestion il faut entendre les fuites dans le circuit de distribution, les branchements illicites et le recouvrement des créances. S'il n'a pas quantifié les fuites, le ministre a été plus précis s'agissant des branchements illicites.

«13 000 cas recensés durant les six derniers mois, ce qui représente l'équivalent de 2 millions de m3» a-t-il révélé. Quant à ceux qui n'ont pas été recensés...Même constat négatif pour l'entretien et la maintenance des infrastructures. Comment ne pas être en colère face à un tel bilan après l'effort colossal consenti par l'Etat pour sortir le pays de l'état de pénurie d'eau qui nous a poursuivi jusqu'à la fin du deuxième millénaire. En chiffres, ce sont 31 barrages supplémentaires, 11 stations de dessalement, 171 stations d'épuration, 116.000 km de canalisations. Sans compter les équipements des nappes souterraines, les châteaux d'eau et autres retenues collinaires. Pour cela l'Etat a déboursé 50 milliards de dollars. Aujourd'hui et grâce à tous ces moyens le taux de raccordement national est de 98%. Dans les villes il est à 100%. Cet extraordinaire acquis pour un pays semi-aride comme le nôtre risque d'être remis en cause si l'entretien et la maintenance ne suivent pas. Tout ceci a un coût qui doit être comblé par le recouvrement des créances. Ce qui n'est pas encore, tout à fait, le cas. Et puis il y a aussi le problème du gaspillage. Deux moyens pour l'éviter. Le premier est de facturer la consommation au prix réel. «Ce n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement» répond le ministre. Reste le second qui est plutôt un palliatif. C'est la sensibilisation qui relève d'une bonne communication. Sur ce plan c'est la «sécheresse» dans ce secteur. Quelques fois on trouve même des infos «toxiques». D'où certainement l'atelier qui lui a été entièrement consacré ces deux derniers jours. Ceci dit, la «bataille» de l'eau a été gagnée en amont. Pour gagner la «guerre» il faut agir en aval. C'est le défi de l'heure!