Les soubresauts de la médiocrité

Par Zouhir MEBARKI -

Fin de règne. L'agitation que connaît actuellement le secteur de l'éducation n'est pas sans fondements. Il faut remonter le temps pour trouver le fil d'Ariane. Tout le monde a en mémoire les multiples grèves qui, pour un oui ou un non, n'ont eu de cesse de mettre en péril l'éducation de nos enfants. Les motifs avancés étaient toujours d'ordre matériel. Jamais au grand jamais l'amélioration de la qualité de l'enseignement n'a été une préoccupation des mouvements de protestation. Depuis que l'Etat a décidé d'engager la refonte du système éducatif et a confié son application à Mme Nouria Benghebrit, cette femme ministre qui assume sa mission avec brio, c'est le branle-bas de combat chez les agitateurs. Toute une panoplie de «munitions» a été utilisée. Atteinte à sa vie privée, calomnies, menaces, tout y est passé. Inébranlable et «cuirassée», notre valeureuse ministre ne se laisse pas impressionner et poursuit, avec la même efficacité, sa mission. C'est alors qu'apparaît «l'artillerie lourde». Avec la tentative de faire annuler l'examen du baccalauréat avec l'affaire des fuites de sujets sur Internet, c'est carrément la cohésion sociale qui était visée. Echec là aussi. L'autre tentative de même portée qui a suivi a été l'erreur du livre de géographie. Et subséquemment les autres erreurs relevées dans des livres parascolaires. C'est très juste de dire que tout ceci ne relève pas d'un complot car il aurait fallu que ses auteurs soient doués d'intelligence. Or c'est la médiocrité qui est à l'origine de toute cette agitation. Après avoir longtemps régné à la faveur des priorités d'une Algérie en reconstruction, cette médiocrité se sent sérieusement menacée par, précisément, la réforme en cours. Il ne faut pas chercher loin pour en avoir la preuve. Dans sa conférence de presse de lundi dernier, l'inspecteur général de l'éducation a annoncé que son ministère allait ester en justice l'Organisation nationale des parents d'élèves pour «incitation au boycott de l'école». C'est une association parmi une dizaine de partenaires sociaux dans le secteur de l'éducation. Une organisation qui a la particularité d'avoir refusé de signer comme les autres la charte d'éthique aujourd'hui en vigueur. Mais la question extraordinaire que pose un tel appel au boycott est de savoir s'il existe, dans le monde des vivants, des parents d'élèves souhaitant que leurs enfants n'aillent plus à l'école? Pour aller où? Pour faire quoi dans la vie? Difficile de croire que de tels parents puissent être normalement constitués. Aucune intelligence, même au plus bas QI, n'aurait accepté de lancer un tel appel au boycott. C'est pourquoi il ne faut y voir que la signature de la médiocrité en proie à de graves convulsions causées par la menace d'un enseignement de qualité. A défaut de maintenir l'école à leur niveau de médiocrité, ces agitateurs ne veulent plus de ce lieu du savoir. Comme pour les livres dans le célèbre film «Fahrenheit 451». Tragique absurdité!