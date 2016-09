Pari gagné

Par Saïd BOUCETTA -

Le Forum international de l'Energie et la réunion informelle de l'Opep se sont clôturés, hier, sur une note optimiste. Tous les pays présents à ces deux événements auront contribué d'une manière ou d'une autre à faire avancer le débat énergétique mondial, pour les uns, et rapprocher les points de vue sur la question de la stabilité des prix du pétrole, pour d'autres. En fait, Alger aura réussi le pari de raccourcir les distances, briser les glaces et surtout créer une dynamique nouvelle. On peut dire ce qu'on veut sur les résultats de ces deux rendez-vous, sauf qu'ils n'ont servi à rien. Et pour cause, que ce soit dans le cadre du Forum ou celui de la réunion informelle, le Centre international des conférences aura joué pleinement son rôle. Des dizaines de réunions y ont été tenues en quelques heures. En mettant les durées des rencontres les unes à côté des autres, on déboucherait sur des centaines de milliers d'heures de discussion entre pays de l'Opep que tout séparait, entre des producteurs hors Opep et membres du cartel pétrolier.

Les pays consommateurs ont eu l'occasion d'exprimer leur position et toucher du doigt la problématique posée par le double évènement d'Alger. Bref, la «Planète pétrole» a réalisé, en quelques heures, un travail qui aurait pris des semaines grâce au crédit dont bénéficie l'Algérie auprès de nombreux pays du monde. Disons-le clairement, la diplomatie algérienne a réussi la gageure de contracter le temps pour en faire le meilleur usage possible. En mettant dans l'arène du CIC tous ses diplomates, l'Algérie a accompli l'essentiel de la mission qui était la sienne dans ce Forum. Seule capitale du monde qui peut se targuer d'avoir de bonnes relations avec Moscou, Riyadh et Téhéran, Alger est véritablement à équidistance de tout ce beau monde et sa voix est entendue. Le fait qu'aucun pays de l'Opep et aucun grand producteur hors Opep n'aient manqué à l'appel est une preuve éclatante de l'excellente réputation de la diplomatie algérienne.

Cela pour les aspects formels de ces deux rencontres qui ont tenu en haleine la majorité des pays de la planète. Pour ce qui concerne l'action de l'Algérie, on aura déduit, à bien lire les déclarations des principaux protagonistes sur le dossier de la production de l'Opep, que les propositions de l'Algérie ont été prises au sérieux et elles constituent incontestablement des éléments susceptibles de faire avancer les débats. En tout cas, il est entendu qu'aucune nation qui a pris part au rendez-vous d'Alger n'en est sortie sans enseignement. En cela, l'Algérie a remporté son grand pari.