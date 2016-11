Qui veut replonger dans le noir?

Par Zouhir MEBARKI -

«Une seule main ne peut applaudir.» Tous les Algériens connaissent cette citation tirée du terroir. Aujourd'hui, elle illustre bien les nécessités de l'heure. La première de ces nécessités et de laquelle dépendent toutes les autres est incontestablement la sécurité. Il faut aussi entendre par là, la paix et la stabilité. Nul besoin de rappeler que sans cette condition aucun développement- ni économique ni social- n'est possible. Les 10 années de terrorisme qui le prouvent sont encore vivaces dans nos esprits. C'est pourquoi aussi, le président Bouteflika, dans son message à l'occasion du 62ème anniversaire du 1er Novembre 1954, a abordé trois défis en plaçant en «premier lieu...(le)...défi de la sécurité du pays». Jusque-là, ce défi n'impacte pas la vie quotidienne. Il n'empêche pas les Algériens de voir leurs conditions de vie s'améliorer de jour en jour. Les uns recevant les clés de leurs nouveaux logements. D'autres en ouvrant leurs robinets sans crainte de les voir «à sec». D'autres, en allumant leurs cuisinières et en se chauffant sans la bouteille de gaz butane et ses caprices. Ou en se soignant sans débourser un sou ou presque. Pourtant, le pouvoir d'achat est tel que certains Algériens donnent l'impression de prendre plaisir à payer au privé ce que l'Etat assure gratuitement. Deux exemples. Les écoles ainsi que les cliniques privées se multiplient à un rythme soutenu. Preuve que la demande augmente. Pourtant, tout le personnel de ces écoles et de ces cliniques provient du secteur public. Toute cette vie (on a envie de dire insouciante) nous la devons d'abord et avant tout à la politique du président Bouteflika. Dans cette politique, le développement de nos moyens de défense est inclus. C'est grâce à notre armée et à nos forces de sécurité que nous vivons à l'abri des dangers qui rôdent autour de nos longues frontières. Pas seulement puisqu'il ne se passe pas un jour sans que des terroristes ou leurs casemates et leurs armes ne soient découverts et neutralisés. Ce qui veut dire que sur le front intérieur, il y a encore du travail à faire. Et c'est le président de la République, forcément mieux informé que nous tous, qui le dit dans ce passage: «Le terrorisme est un fléau en expansion dans le monde et dans notre voisinage. Les trafics d'armes et de drogues notamment, ont atteint un seuil dangereux dans notre sous-région. Notre Armée et nos corps de sécurité doivent donc pouvoir compter sur l'appui des citoyens et sur le développement de l'esprit civique dans toutes nos contrées.» Autrement dit, nous devons, tous et toutes, exprimer notre reconnaissance et notre gratitude (on ne le fait pas assez) à nos militaires et aux corps de sécurité. Pour leur courage. Pour leur dévouement et leur efficacité. Il faut ajouter à cela la nécessité que doit s'imposer chaque citoyen de signaler (à la police et à la gendarmerie) les faits suspects dont il peut être témoin. A l'image des citoyens des pays avancés qui ont compris que la sécurité individuelle passe par la sécurité collective. Pour continuer à fréquenter les parcs de loisirs. Et non plus les cimetières comme il n'y a pas si longtemps!