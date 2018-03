La "qualité" au ministère du Commerce

Par Zouhir MEBARKI -

On prend les mêmes...Le ministère du Commerce annonce qu'il organise, à partir d'aujourd'hui 12 mars, une semaine de la qualité. La première journée sera consacrée à «la prévention des accidents domestiques». La seconde journée à «la prévention des intoxications alimentaires». Lui succédera ensuite, la journée «de la promotion du produit national». La quatrième journée qui aura lieu le 15 mars, coïncidera avec la Journée mondiale des droits des consommateurs qui sera donc célébrée comme il se doit pour la circonstance. Le lendemain, ce sera au tour de la journée «de la lutte contre le gaspillage alimentaire». Enfin l'avant- dernière journée c'est «la diminution du sel, du sucre et des matières grasses» qui sera à l'honneur. Le tout sera clôturé, le 18 mars, par «la journée fil rouge et bilan de la semaine». Selon le communiqué, plusieurs départements ministériels, des institutions telles la Dgsn, la Gendarmerie nationale et la Protection civile participeront à cette semaine. Les Scouts musulmans algériens, des associations de protection des consommateurs, des associations professionnelles et patronales ainsi que la presse et des opérateurs économiques seront également de la partie. Concrètement, cela se passera comment? Réponse du ministère du Commerce «pour de plus amples renseignements les opérateurs économiques et les consommateurs peuvent se rapprocher des neuf (9) Directions régionales du Commerce et des quarante-huit (48) Directions de wilayas du Commerce (48) ou consulter le site Web du ministère (www.commerce.gov.dz)».

Nous avons consulté le site Web du ministère. Il mentionne les mêmes recommandations. C'est-à-dire que «le site Web» répète qu'on peut le consulter. Sans «plus amples renseignements». Passé l'étonnement d'un tel «menu» qui se présente sans queue ni tête, on peut, on doit se poser plusieurs questions sur cette «semaine». Le thème retenu pour chacune des journées est plutôt «lourd» à digérer. Pourtant, le ministère du Commerce semble l'embarquer sur «une étoile filante». Prévenir les accidents domestiques en une seule journée, va au-delà des performances olympiques. Diminuer la consommation de sel et de sucre en une journée relève de la même prouesse. Et ainsi de suite pour tous les autres thèmes par 24 heures. L'aspect le plus symptomatique de cette organisation se trouve dans les «plus amples informations» que se renvoient, comme une balle de ping-pong, le communiqué et le site Web. Sans les donner. L'organisation de cette semaine souffre d'un «blanc» que l'on a retrouvé. En effet, le ministère du Commerce avait publié à peu près le même communiqué, le 1er juin 2016 pour, à peu près, la même manifestation. Il s'agissait, pour être plus précis, «d'une campagne nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire» qui devait s'étaler du 1er juin au 10 juillet 2016. Un mois et demi pour un seul thème c'était mieux. Mêmes participations institutionnelles, associatives, patronales, SMA, etc. Même recours au site Web pour de «plus amples renseignements». Un parfait copier-coller. Avec plus de thèmes et moins de temps!