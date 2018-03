OCCIDENT ET MONARCHIES EN PORTENT LA RESPONSABILITÉ Un effroyable crime contre l'humanité en Syrie

Par Karim MOHSEN -

Sept ans! La guerre de Syrie entre aujourd'hui dans son huitième épisode, avec sa cohorte de drames, de morts et ses victimes collatérales. Sept ans après la tragédie syrienne, d'aucuns en sont encore à se demander le pourquoi de ce conflit. Or, avec les confidences des uns, les aveux des autres - notamment de l'ex-Premier ministre qatari Hamad bin Jassem al-Thani, qui a fait son mea-culpa dans les médias orientaux et occidentaux sur les tenants des évènements en Syrie - on en sait déjà un peu plus sur les commanditaires de ces carnages dans l'ancien pays du Cham. Sept ans où le sang des Syriens n'a cessé de couler, le patrimoine de l'une des plus anciennes civilisations du monde démoli. Cette guerre a été voulue et planifiée comme le raconte, choqué, à la chaîne parlementaire française LCP, Roland Dumas (ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand) Se trouvant à Londres - près de deux ans avant les «évènements» de Syrie - des personnalités anglaises lui ont dit qu'il «se préparait des choses» en Syrie avec «des rebelles». Il est encore surpris qu'on lui ait fait la proposition de prendre part au complot. Roland Dumas assure «on m'a même demandé à moi d'y participer. Comme ça!» Incroyable! Cela indique surtout, que la guerre contre la Syrie - par rebelles, jihadistes et mercenaires interposés - était préparée de longue date. Il y avait un obstacle aux plans des nouveaux impérialistes qu'il fallait abattre: le président syrien Bachar al-Assad, dont la tête était mise à prix. Laurent Fabius, encore lui, est allé jusqu'à affirmer que cet «homme ne mérite pas de vivre» cela après s'être félicité du «bon boulot que faisait al-Nosra (branche syrienne d'Al Qaîda) contre al-Assad et il serait difficile de le désavouer». Plus explicite, l'ex-Premier ministre du Qatar, Hamad bin Jassem al-Thani, avouait dans un entretien à la BBC (en octobre dernier) que «dès le début des évènements» il est partie en Arabie saoudite où il rencontra le roi Abdallah à la demande de l'émir du Qatar de l'époque Hamad bin Khalifa al-Thani. Ce dernier lui a dit de prendre l'affaire en main «et nous l'avons prise en main. Je ne veux pas donner de détails, nous avons des tas de documents et preuves sur ce sujet. (...)» précisant que «tout ce qui partait (en Syrie) allait en Turquie en coordination avec les forces américaines. Toute distribution (l'ex-Premier ministre ne précise pas en quoi consistaient ces distributions, Ndlr) se faisaient par les forces américaines, les Turcs, nous-mêmes et nos frères syriens (les rebelles, Ndlr) et tous les militaires (??) étaient présents».

Il affirma par ailleurs, que le Qatar a cessé de soutenir al-Nosra quand il en a reçu l'ordre. Qui a donné cet ordre? Hamad bin Jassem affirme par ailleurs «(...) on s'est concentré sur la libération de la Syrie». Occupée par qui?

Il regrette ensuite les disputes: «nous nous sommes disputés pour le butin (??)...et le butin s'en est allé et nous continuons notre dispute». HBJ fait-il référence à la révolution de palais qui détrôna l'émir du Qatar au profit de son fils Tamim? Il est évident que le cheikh qatari n'a pas tout dit, même s'il affirmait que le Qatar a dépensé plus de 137 milliards de dollars pour la «révolution» en Syrie. Les acteurs de la tragédie syrienne sont connus [Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Arabie saoudite, Qatar, Turquie et Israël qui tire les ficelles dans l'ombre] qui, à un degré ou à un autre, intervinrent directement ou indirectement dans ce drame apportant une aide multiforme aux rebelles, aux mercenaires (plus de 80.000, bien armés et bien organisés selon les renseignements occidentaux) et aux jihadistes. Dès 2013, la France livra des armes lourdes aux rebelles, malgré l'embargo de l'Union européenne. Ce que révéla dans un livre, paru en 2015, le journaliste français, Xavier Panon, auquel s'est confié l'ex- président français, François Hollande. Un conseiller politique français a indiqué au journaliste que les frappes avaient pour but de «changer l'ordre politique en Syrie» et de «déstabiliser la Russie». Ce sont les armes françaises, états-uniennes et britanniques et les finances qataries et saoudiennes, qui tuent depuis sept ans les Syriens, en particulier les femmes et les enfants. De fait, la Syrie, n'était qu'une étape de ladite «révolution» qui devait induire un bouleversement stratégique de la carte du Moyen-Orient, au bénéfice d'Israël. Ainsi, l'une des cibles avouées - voire les plans américains de dépeçage du Monde arabe - était de mettre fin aux Etats-nations arabes à commencer par la Syrie, l'un des derniers obstacles à la «pax israéliana». Ce qui est étrange est le fait que ces velléités de raser, de détruire les pays arabes des cartes du monde trouvent des soutiens parmi les pays du Golfe. Une tragédie qui restera le plus effrayant crime contre l'humanité en ce début du troisième millénaire dont l'Occident, qui a fortement aidé la rébellion, les terroristes labellisés «jihadistes» et les mercenaires, en porte l'entière responsabilité.