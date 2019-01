L'e-administration avance

Par Zouhir MEBARKI -

Progrès. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, l'avait promis. «L'année 2019 connaîtra une interconnexion approfondie entre le niveau central et le niveau local de nombreuses administrations ainsi qu'une interconnexion élargie entre secteurs, avec tous les moyens que cela exige» avait-il déclaré à la clôture des travaux de la rencontre gouvernement-walis en novembre dernier. Effet immédiat. Le ministre de l'Energie vient d'annoncer, à partir d'Oran où il était en visite jeudi dernier, qu'une «opération est en cours pour permettre aux clients de Sonelgaz de recevoir, prochainement, leurs factures par SMS». Pas seulement puisqu'il a inauguré, dans le même temps, le centre d'appel national de cette même entreprise. Pour toutes réclamations, pannes ou informations, les citoyens n'auront plus à se déplacer. Il leur suffira de composer le numéro vert 3303. Désormais, les relations des citoyens avec les différentes administrations en lien direct avec leur vie quotidienne seront moins contraignantes. L'utilisation du SMS pour la facturation et les centres d'appels pour les réclamations sont déjà opérationnels pour l'eau (Seaal) ainsi que pour le téléphone et Internet (Algérie télécom). Grâce à cette interconnexion, tout le monde peut suivre à distance son compte CCP (Algérie poste) ou pour retirer les documents d'état civil de n'importe quelle mairie du pays ou des tribunaux lorsqu'il s'agit du casier judiciaire et du certificat de nationalité. On peut également citer le registre du commerce, les douanes, etc. etc. Même nos compatriotes résidents à l'étranger bénéficient de ces nouvelles fonctionnalités. L'Aadl s'apprête à lancer le suivi à distance par le bénéficiaire de l'avancement des différentes étapes d'acquisition. Les banques sont toutes connectées avec leurs clients. Et d'autres secteurs encore. Ceci pour dire que la digitalisation de notre administration avance à grands pas. L'économie de temps et d'argent que cela engendre est immense. Moins de papiers, moins de distances à parcourir, moins de stress au guichet, etc. Cependant, tout n'est pas fini. Il reste à réglementer les cas litigieux comme le paiement dans les délais d'une facture d'eau ou d'électricité. La preuve qui était le fameux «cachet de la poste» ayant disparu. Des petites «finitions» certes, mais qui ont de l'importance à l'échelle d'un foyer. Ensuite, il sera plus facile de se consacrer au paiement en ligne. Un autre gros «morceau»!