Clap. A partir de demain, les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain vont entrer dans la compétition électorale. Ils auront jusqu’au 8 décembre prochain pour présenter, expliquer et commenter ce qu’ils ont l’intention de réaliser pour l’Algérie et les Algériens durant le mandat de 5 années s’ils sont élus. 22 jours donc pour convaincre les électeurs du bien-fondé de leur programme. Quelques-uns d’entre eux l’ont déjà distribué sous forme de recueil. Les autres le feront certainement à leur tour. Ils veilleront certainement à ne négliger aucun support pour faire parvenir leur message au plus grand nombre. La précision est utile car à l’ère du numérique nous n’avons pas encore vu de sites Web dédiés à la campagne électorale de tel ou tel candidat. Ceux dont le parti est doté de son propre site Web ne devraient pas oublier qu’ils s’engagent dans une élection qui dépasse le cadre partisan. Ils devront également ne pas oublier que les réseaux sociaux s’inviteront dans cette campagne. Chacun à sa manière devra résoudre cette équation. Certes, l’Anie leur a organisé des interventions dans les médias publics ainsi que l’affichage de leur portrait et slogan dans des espaces publics, mais les plus avertis choisiront certainement d’aller au-delà de ces moyens. Ceci pour l’aspect technique de cette campagne électorale. Sur le fond, les choses ont également évolué. Les électeurs algériens de 2019 ne sont pas les mêmes que ceux des consultations du passé. Les promesses devront être suivies d’argumentaires. Avec leur « mode d’emploi » et leur coût financier. L’agencement des points du programme devra être bien étudié. Un agencement qui distinguera les urgences des actions à mener à moyen et long terme. Ce qui permettra de donner un aperçu de la vision de chacun des candidats sur les problèmes actuels et leurs solutions ainsi qu’une projection sur le futur du pays. Il est clair que tout ceci englobe les aspirations réelles du peuple algérien que le candidat ne manquera pas de prouver qu’il les a bien cernées. Qu’il est en mesure de réaliser ces attentes. Pas dans le verbiage, mais dans la démonstration. Avec beaucoup de pédagogie et d’arguments solides. La magistrature suprême n’est pas une élection comme les autres. Les citoyens cherchent un guide qui sache les rassurer. Qui pourra les persuader de le suivre pour les mener vers un avenir meilleur. La tâche des candidats sera ardue. Et la compétition de haut niveau !