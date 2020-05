«...la peau de l'ours...». Le plaisir et la joie du déconfinement, même partiel, dans les pays européens, auront été de courte durée. En effet et après seulement 10 jours de «liberté», le Centre européen de prévention et de contrôles des maladies (Ecdc) a tiré la sonnette d'alarme jeudi dernier. «L'Europe doit se préparer à une deuxième vague du nouveau coronavirus» a averti la directrice, Andrea Ammon, de ce centre créé par l'UE pour suivre les maladies infectieuses. L'avertissement a eu un grand retentissement en Europe et même au-delà. Il faut savoir que l'Europe détient un triste record de la pandémie de Covid-19. Sur les 5 millions de cas positifs recensés dans le monde, presque la moitié se trouve dans le Vieux Continent. Ainsi que la moitié des 328.000 décès. Ceci dit, la gestion de cette crise sanitaire n'a pas été la même dans tous les pays de l'Union. Chaque pays a géré la pandémie à sa façon. Mesures de confinement différentes. Différentes étapes aussi. à tel point où les frontières à l'intérieur de l'UE ont été fermées et remises en service. Grand symbole d'une union imparfaite. Défense sanitaire individuelle. «Le virus est autour de nous...Je ne veux pas dresser une image catastrophique, mais je pense que nous devons être réalistes. Ce n'est pas le moment, maintenant, de se relâcher complètement» a insisté Andrea Ammon. Et d'ajouter: «Les gens pensent que c'est fini. Mais ça ne l'est pas» faisant allusion à l'empressement de certains Etats à déconfiner. De nouveaux clusters, (foyers), apparaissent en France depuis le début du déconfinement le 11 mai dernier. L'Espagne qui étale son déconfinement progressivement jusqu'à la fin du mois de juin prochain compte sur le masque pour éviter la «rechute». Tandis que l'Italie, avec l'hécatombe qu'elle a subie, déconfine «au ralenti». Chez nous, la crise sanitaire a été plutôt bien gérée. Et c'est bien pour cela que nos autorités rejettent toute précipitation dans le déconfinement et surtout ne pas perdre les avantages acquis jusque-là dans la lutte contre le coronavirus. Ce qui explique les mesures concernant les deux jours de l'Aïd el Fitr. Pour éviter les rassemblements, de ferveur ou de recueillement, que connaît traditionnellement cette fête. Ce serait dommage, en effet, que si près de vaincre le virus, nous fassions le mauvais choix de lui donner une seconde vie. L'intérêt est de maintenir la vigilance. L'immense majorité des Algériens l'a compris!