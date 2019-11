L'Algérie ne ménage jamais ses efforts lorsqu’il s’agit d’exporter la paix, la stabilité, et la concorde, de partager, avec les peuples frères et voisins, sa propre expérience en matière de concorde et de réconciliation. Et c’est conformément à ces principes intangibles qu’elle a œuvré, avec détermination, à la réconciliation au Mali, pays confronté, pendant de nombreuses années, à une vague terroriste et à une insurrection qui ont hypothéqué sa sécurité et son développement. Avec la conclusion de l’Accord d’Alger, en 2015, une lueur d’espoir a été saluée, lors de la signature officielle du document par toutes les parties au conflit, à Bamako, en présence de la médiation onusienne conduite par l’Algérie et des représentants des grandes puissances. Le fait qu’il y avait, parmi les participants, le Mouvement arabe de l’Azawed (MAA), la Coordination pour le peuple de l’Azawed (CPA), la Coordination des Mouvements et Fronts patriotiques de résistance (CM-FPR), le Mouvement national de libération de l’Azawed (Mnla) et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawed (Hcua) ouvrait la voie à un dialogue inclusif, de nature à restaurer la paix et sauvegarder l’intégrité territoriale du Mali.

Depuis, la mise en œuvre du processus d’Alger a connu quelques couacs et beaucoup de lenteurs. Ce qui a eu pour effet de pousser le Conseil de sécurité à « encourager vivement » le Gouvernement et les groupes armés signataires à saisir l’opportunité historique de l’Accord d’Alger, confortés par la participation des pays voisins et des partenaires régionaux et internationaux, tout en menaçant de sanctionner quiconque tentera d’entraver le processus. Réitérant son plein appui aux efforts de facilitation que déploient l’Algérie et l’ensemble des membres de la médiation onusienne, le Conseil a appelé à agir , «dans le respect de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’Etat malien».Ainsi, quelques avancées notables ont été observées en 2018 mais les progrès demeurent, à ce jour, minimes et sans conséquence réelle sur le retour à la paix et à la sécurité du peuple malien. Une situation qui impacte forcément le pays où divers groupes extrémistes maintiennent une pression telle que celle de vendredi dernier, avec la mort de 49 soldats, attaqués dans le camp militaire d’Indelimane, près de la frontière nigérienne. Plus que jamais, le message de l’Algérie est édifiant : il n’y a pas d’avenir dans la confrontation entre les populations d’un seul et même pays, mais dans la réconciliation et la fraternité qui, seules, cimentent la conjugaison des efforts pour relever les défis du développement.