L'accord entre Israël et les Emirats, annoncé, bien évidemment, par le président américain Donald Trump, est le dernier avatar d'un Moyen-Orient qui constitue une poudrière depuis que l'Etat hébreu y a été implanté à des fins expansionnistes. Du coup, le Premier ministre israélien, englué dans des affaires de corruption à rebondissements, pavoise et situe «sa» victoire diplomatique au niveau de celles de ses prédécesseurs, Menahem Begin et Itzhak Rabin. Il le fait avec d'autant plus de fierté que cela ne lui a coûté strictement rien, la politique qu'il a menée depuis plus d'une décennie ayant conduit à l'étranglement du peuple palestinien qui survit dans un bantoustan soumis à un blocus implacable et à des attaques aériennes et terrestres aussi brutales que quotidiennes.

On s'attendait, depuis des mois, à ce que l'un des Emirats du Golfe ouvre le bal de l'amitié et de la coopération avec l'Etat sioniste. N'est-ce pas là le deal imposé par le trio Kushner-Greenblatt-Friedmann qui a servi sur un plateau le soi-disant plan de paix du siècle édicté par le président Trump? Au lieu de Bahrein qui a, déjà, multiplié les signes d'allégeance en accueillant des représentations commerciales et culturelles israéliennes, ce sont les Emirats et leur argument consiste à faire croire qu'ils ont monnayé l'abandon de la politique israélienne d'annexion illégale des territoires palestiniens occupés. Netanyahu leur a brutalement répondu que celle-ci est «ajournée» et certainement pas abandonnée. Le sionisme, par essence, consiste à dévorer tout ce qui subsiste du territoire palestinien, et cela au mépris des résolutions des Nations unies et des accords conclus par les dirigeants israéliens, eux-mêmes, à Oslo comme à Camp David.

Les Emirats qui n'ont jamais tiré un seul coup de feu contre l'entité sioniste ont donc donné le premier coup de poignard dans le dos du peuple palestinien, pris dans un véritable apartheid que l'ancien président américain Jimmy Carter avait tenté de dénoncer mais en vain. Ils ouvrent la porte à d'autres Etats membres de la Ligue arabe qui vont, dans quelques mois, se précipiter, à leur tour, pour embrasser la bannière sioniste, spoliatrice des terres ancestrales et de la ville sainte d'El Qods. L'objectif premier de Trump et de ses trois larrons qui oeuvrent, avec ferveur, à la réalisation du grand Israël est de conclure avant novembre prochain. La «surprise», qui n'en sera pas une, pourrait venir du Soudan dont le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al Burhan, avait rencontré, «en secret», à Entebbe, l'année dernière, Benjamin Netanyahu qui ne s'était pas gêné pour dévoiler, au grand jour, les basses manoeuvres de ses pendants arabes.