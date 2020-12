Transfert. Notre ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid, s'est-il mal exprimé lors de la sortie de la 8e promotion «Yahia Guidoum» qui compte 85 nouveaux administrateurs principaux des services de santé? «Ces difficiles circonstances vous imposent de nouveaux défis consistant à trouver les mécanismes nécessaires pour améliorer la prestation du secteur public de la santé dans tous les domaines de gestion», leur a-t-il déclaré. C'est l'APS qui a rapporté ses propos. Ce qui voudrait dire que, les 85 étudiants fraîchement diplômés devront chercher, trouver et appliquer des «mécanismes» dans leur domaine d'activités qui n'est rien d'autre que le système de santé national qu'ils devront «améliorer». On a du mal à croire qu'un ministre puisse demander à des fonctionnaires de son département, de surcroît avant leur installation, d'agir sur ce qui relève de ses prérogatives ministérielles. Imaginons un instant si chacun de ces 85 futurs fonctionnaires de la santé, cherche, trouve et applique les «mécanismes» sortis de ses neurones, la pagaille qui s'ensuivrait dans le fonctionnement du secteur. On obtiendrait 85 «mécanismes» différents qui viendraient se télescoper aux dispositions en vigueur. Ceci d'autant plus que dans la même déclaration, Benbouzid a vanté les réformes contenues dans la loi 18-11 qu'il considère comme «importantes» et «permettent l'amélioration des services de la santé publique». Tout en affirmant le contraire un peu plus loin lorsqu'il annonce le lancement de «plusieurs démarches dans les prochaines semaines» pour «développer le secteur et atténuer ses insuffisances». Tout ceci est tellement décousu qu'il devient difficile de suivre le raisonnement de notre ministre. Il est préférable de mettre cela sur le compte d'une mauvaise expression ou communication comme on voudra, que de traduire ces incohérences par un appel pour «des idées» dont serait à court le ministre. En fait, Benbouzid aurait dû s'en tenir à la partie de son discours où il déclare aux diplômés de l'Ecole nationale de management et de l'administration de la santé que «cette école vous a offert une chance de rejoindre ce métier noble et vital, mais vous devez savoir qu'en contrepartie, votre réussite dans vos fonctions est tributaire de votre compétence, de persévérance et de votre dévouement». Autant de qualités qu'il est en droit d'exiger de ces futurs cadres. Pas de leur demander des «mécanismes»!