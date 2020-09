L'autre virus. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la rage. Le 28 septembre étant le jour de la mort de Louis Pasteur qui a découvert le vaccin contre la rage. L'événement est important à plus d'un titre. D'abord par les symptômes (fièvre, frissons, fatigue, maux de tête,...) de la maladie, qui ressemblent, en grande partie, à ceux du Covid-19. Ensuite, qu'il n'y a pas de traitement. Seul le vaccin permet de lutter contre la rage qui est transmise à l'humain, principalement, par les chiens. Qu'ils soient domestiques ou sauvages. D'où l'obligation aux propriétaires de chien domestique, dans notre pays comme dans le reste du monde, de vacciner leur animal. Soyons clair, le vaccin concerne l'animal à titre préventif, mais également l'humain aux premières heures de la morsure. Il faut préciser, même si tout le monde le sait, que nous avons une prolifération de chiens sauvages et très peu de chiens domestiques. Donc le risque est là. Selon le communiqué publié, hier, par notre ministère de la Santé, «en Algérie, la rage animale sévit à l'état enzootique avec une moyenne de 900 cas enregistrés chaque année, dont 15 décès, majoritairement des enfants de moins de 14 ans». Définition du mot «enzootique»: «Maladie épidémique qui touche une ou plusieurs espèces d'animaux dans une même région.» Reste un problème lié à ce chiffre de 900 cas. En septembre 2019, le même ministère a précisé que «nous enregistrons quelque 90 cas de rage par an, parmi lesquels il est déploré 15 à 20 décès». S'il manque, peut-être, un zéro aux cas, pour les décès c'est le même nombre donné cette année. En 2018, la même institution donne «près de 120 000 morsures (personnes mordues) par des animaux, sont enregistrées annuellement... 11 cas de décès causés par la rage ont été enregistrés alors que la moyenne annuelle se situe entre 15 et 20 cas de décès par cette maladie». Des morsures sans maladie, cela existe, mais les 15 décès annuellement qui ne «bougent» pas, laissent perplexes. Surtout que ces morsures ont lieu en milieu rural, plus qu'en milieu urbain bien que les chiens sauvages pullulent. L'OMS a pour objectif «d'éliminer tous les décès humains dus à la rage transmise par les chiens d'ici 2030», n'est pas nouveau dans notre pays. Dans les années 1980, le gouvernement avait fait appel aux chasseurs pour abattre les chiens errants. L'idée n'était pas mauvaise. Par contre, pour les statistiques il faut impérativement un... «vaccin»!