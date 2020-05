Criminel. L'homme était sans pitié. Sans état d'âme. Froid comme un serpent. Il nous a suivi, ou plutôt poursuivi depuis le 1er Novembre 1954 jusqu'à la décennie du terrorisme dans les années 1990. Hier, l'Algérie a commémoré la grève des étudiants algériens du 19 mai 1956. Une date et un événement qui s'intègrent au contexte de guerre contre la colonisation que menait l'Algérie. Cette année-là fut celle du gouvernement Guy Mollet qui arrive au pouvoir en France le 1er février 1956. Il prend comme garde des Sceaux, François Mitterrand qui avait été ministre de l'Intérieur, en 1954, dans le gouvernement de Mendès-France. Aussitôt en place, le couple Mollet-Mitterrand commence par accorder l'indépendance au Maroc (2 mars 1956) et à la Tunisie (20 mars 1956). Pour mieux s'occuper de l'Algérie. Au cours du même mois, Mitterrand fait adopter la loi des pouvoirs spéciaux et notamment la justice militaire en Algérie. C'est le début de la torture. Les dirigeants du FLN avaient compris que la répression allait être amplifiée et qu'il fallait faire appel à toutes les forces vives du pays. C'est ainsi que la grève a été déclenchée à l'université et dans tous les paliers de l'éducation. Les Algériens n'envoyaient plus leurs enfants à l'école française. Comme ils n'étaient pas nombreux, les écoliers et les lycéens étaient désignés sous le vocable «étudiants» dès qu'il était question de la grève. Les plus âgés parmi les grévistes ont rejoint les rangs du FLN et de l'ALN. La guerre de Libération nationale était à sa deuxième année. Beaucoup de moudjahidine étaient tombés au champ d'honneur. D'autres étaient faits prisonniers. D'autres encore étaient condamnés à mort et attendaient leur exécution dans les couloirs de la mort. Dès qu'il arriva, Mitterrand a mis en action la guillotine (on l'appelait aussi la veuve). Aucune demande en grâce ne fut acceptée. Mitterrand voulait du sang. Il voulait tuer les indigènes. Le premier qu'il a tué, le 19 juin 1956, fut le martyr Ahmed Zabana. L'exécution fut des plus atroces. Par deux fois la lame s'est bloquée à quelques centimètres du cou du supplicié. Ce n'est qu'à la troisième reprise que sa gorge fut tranchée. 20 ans après l'indépendance de l'Algérie, Mitterrand devient président de la République française. Il faut l'avoir vu s'étrangler de colère après la démission de Chadli en 1992. C'était juste avant le terrorisme. Mitterrand était le Français le plus fourbe après Talleyrand!