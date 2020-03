Confusion. Il y a une nuance de taille à faire entre la fermeture des écoles pour cause de pandémie et les vacances scolaires. Un mélange des genres dont s'est rendu coupable le ministère de l'Education nationale par un communiqué annonçant «que les vacances de printemps, prévues le 19 mars, seront avancées d'une semaine, soit jeudi 12 mars 2020». Ce communiqué fait référence à la décision prise par le chef de l'Etat de fermer les établissements scolaires. Sauf que dans l'esprit du président de la République c'est «pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus». Ce qui n'a rien à voir avec les vacances scolaires dont parle le ministère de l'Education. Résultat des courses: à titre d'exemples et dans la seule capitale, les lieux de loisir comme les «Sablettes» et la forêt Bouchaoui ont été envahis par les familles, samedi dernier. Un air de fête, un air de vacances d'autant plus qu'il faisait beau ce jour-là avec 25° à l'ombre. Personne n'avait dit à ces familles qu'il fallait rester à la maison durant la période de fermeture des écoles. Pour leur propre santé et celle de leurs compatriotes. Personne ne leur a montré suffisamment les images d'une Italie «sous cloche» aux rues désertes. Personne ne leur a montré ce peuple italien confiné à la maison applaudissant aux fenêtres le courage des personnels de santé. Quand d'autres chantent, toujours aux fenêtres, pour faire reculer la sinistrose. Non, le président de la République n'a pas avancé la date des vacances, il a fermé les écoles. C'est différent. Il aurait été plus logique qu'au lieu du maladroit communiqué du ministère de l'Education, que les autorités locales annoncent la fermeture des espaces publics et autres lieux de divertissements comme ceux que nous avons cités plus haut. Il aurait été aussi plus utile que le ministère de la Santé explique la nécessité de rester chez soi pour les familles et leurs enfants. Et mieux sensibiliser la population sur les bienfaits de la distanciation entre les individus pour éviter la contagion.

La propagation du virus dans notre pays est ultrarapide. Jeudi dernier nous avions 24 cas confirmés dont un décès, hier, soit 3 jours après, nous sommes passés à 48 cas dont 4 décès.

Les lieux de localisation du virus ont, eux aussi augmenté. Passant de Blida à Tizi Ouzou, Guelma et Souk Ahras. Pourquoi rester chez soi et garder les enfants à la maison? Pour se protéger, individuellement et collectivement!