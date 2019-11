L’arête. On assiste ces derniers jours à une soudaine montée au créneau de certains médias français pour déblatérer sur notre élection présidentielle. Ce n’est plus du journalisme. Ce n’est plus de l’analyse. C’est carrément de la désinformation. Alors que nous sommes en pleine campagne électorale. Une campagne qui, à son cinquième jour, se déroule dans de bonnes conditions compte tenu de l’ambiance singulière qui règne dans notre pays depuis 9 mois. Une campagne où les candidats se respectent. Une campagne où la liberté d’expression se vérifie chaque jour avec l’entrée en lice de la majorité des Algériens qui ont décidé de sortir dans la rue pour soutenir notre armée et son commandement ainsi que l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Ils ont décidé de battre le pavé et ne plus laisser la rue à la seule minorité d’opposants à cette élection. Et c’est précisément ce nouveau rapport de forces qui inquiète ces voix étrangères qui viennent de décider de venir en « renforts » à cette minorité. Du moins le croient-elles. Quand vous avez TV5 qui invite sur son plateau une journaliste du quotidien français « l’Humanité » pour tomber à bras raccourci sur l’adoption de l’élection présidentielle par la majorité du peuple algérien comme unique sortie de crise, quand vous avez, dans le même temps, un journal électronique français qui distille des informations négatives sur notre armée, quand un autre journal électronique annonce que « le Parlement européen adoptera une résolution d’urgence sur l’Algérie » le député européen français, fils d’André Glucksmann et ancien conseiller du président de…la Géorgie, quand tout ce beau monde se déchaîne en même temps pour travestir la réalité c’est qu’il y a panique chez les « affidés du colonialisme » comme l’a dévoilé le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, jeudi dernier. Sinon, la crise gouvernementale qui n’en finit pas en Israël depuis

10 mois et qui s’est compliquée, jeudi dernier, par l’inculpation de Benjamin Netanyahu pour « corruption, fraude et abus de confiance » et que RFI a qualifié de « séisme politique », aurait dû accaparer toute l’attention de ces médias. Ils ne voient plus rien d’autre. Ils ont « l’indépendance de l’Algérie en travers de la gorge » comme l’a souligné Gaïd Salah. « Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué et vont encore échouer », a-t-il encore précisé hier. D’ici ou d’ailleurs !