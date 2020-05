Argent sale. La France a mis du temps, mais elle y est venue. L'information a été donnée presque en chuchotements. Ils étaient peu nombreux, hier, les médias à avoir donné l'information. Et pour cause, il s'agit d'un vide juridique largement utilisé par les détendeurs d'argent qui ne voulaient pas le déclarer aux autorités. En France tous les comptes bancaires ouverts dans les établissements financiers sont immatriculés au fichier des comptes bancaires (Ficoba). Pour échapper à cette procédure, ceux qui ne voulaient pas déclarer l'argent qu'ils possèdent pouvaient le cacher dans les coffres qui sont loués par les banques. Secret total. C'est maintenant officiel, la France vient de lever le secret bancaire de ces coffres-forts. Les banques françaises doivent dorénavant communiquer les informations sur ces coffres au même titre que pour les comptes bancaires. La dernière faille du blanchiment d'argent vient d'être colmatée avec un arrêté du ministère français de l'Economie et des Finances. Ceux qui cachaient dans ces coffres loués toutes sortes de valeurs (argent, or, diamants, titres, etc) non déclarées ni au fisc ni à une quelconque autorité sont complètement désorientés d'autant que la mesure intervient à un moment où les frontières sont fermées pour cause sanitaire. Impossible donc, pour eux, d'agir en urgence pour déplacer leur argent mal acquis. Et si cette mesure nous intéresse, ici en Algérie, c'est parce que nous pensons à l'argent qui nous a été dérobé et transféré à l'étranger, notamment en France, par une bande parmi nos anciens responsables. Quelques-uns ont été jugés, d'autres le seront selon les instructions tandis que d'autres ont réussi à «prendre le large» pour échapper à la justice. Il est évident que ce n'est pas cette mesure qui nous rendra notre argent. Mais que tous les biens déposés dans les banques françaises, sous quelques formes que ce soit, soient répertoriés et connus est un pas très positif. Et si dans un sursaut de justice vis-à-vis du peuple algérien, l'Etat français décidera un jour de nous restituer ces fonds volés et déposés dans des comptes ou coffres bancaires, il pourra le faire avec cette levée du secret. Il est permis d'espérer. Pourquoi pas, avec un dossier de justice bien «ficelé»? C'est le moins que puisse faire la France pour ne pas alourdir le poids du passé colonial en y ajoutant d'autres actions immorales et qui ont lieu, présentement, sur son territoire.