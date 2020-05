Le constat est à la fois affligeant et préoccupant. En ces temps de pandémie qui affecte le monde entier, avec des conséquences plus ou moins dramatiques selon les pays et les continents, les Algériens sont, est-on tenté de le penser, suffisamment avertis de la gravité de la menace pour respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Des efforts considérables et méritoires ont été consentis dès le début de l'épidémie pour informer et mettre en garde contre le danger, appelant chacun à ne pas sous-estimer le risque et à éviter, dans la mesure du possible, les endroits et les moments de regroupement. Or, il semble que l'avertissement n'a pas été entendu partout et par tous et on voit, chaque jour, des scènes préoccupantes qui tendent à confirmer le manque de civisme d'un certain nombre de concitoyens. Sans doute, le confinement est-il émotionnellement pénible et économiquement réducteur mais l'expérience des pays qui ont fait face au Covid-19 avant le nôtre prouve qu'il s'agit là du moyen le plus efficace, à l'heure actuelle, pour limiter l'impact de la pandémie. Aux efforts que doivent fournir les uns et les autres correspond l'énorme sacrifice consenti par l'Etat, notamment au plan économique et il n'est nul besoin de dire combien cela va impacter l'économie du pays. Et dans quel but? Celui de préserver les vies et de garantir la sécurité de chaque Algérienne et de chaque Algérien, à condition que des inconscients ou des irresponsables ne viennent pas altérer ces actions de salubrité publique. Les regroupements, affichés ou clandestins devant les maisons, bien au-delà du couvre-feu, ne peuvent trouver aucune justification valable, et il devient nécessaire de rappeler à ceux qui pensent n'avoir rien à craindre du nouveau coronavirus qu'ils ne sont nullement en droit d'imposer les conséquences de leur attitude à la grande majorité, soucieuse de se prémunir du danger à tout prix. Il faut espérer, malgré tout, une prise de conscience, même tardive, afin de conforter les efforts déjà accomplis par les autorités nationales et locales, faute de quoi il faudra bien revenir aux mesures drastiques pour endiguer le fléau dont rien ne dit qu'il soit complètement neutralisé.