L'argent ou la vie. En Chine on ne badine pas avec la corruption. Elle peut mener à la peine capitale. Hier, un ancien patron d'un fonds d'investissement chinois, Lai Xiaomin, a été exécuté. Il avait été condamné à mort en janvier dernier pour corruption. La télévision publique chinoise qui a rapporté l'information a rappelé que la justice le poursuivait pour avoir touché 215 millions d'euros de pots-de-vin. Dans l'acte d'accusation figuraient aussi des détournements de fonds publics de 3,1 millions d'euros. Avant sa condamnation, Lai Xiaomin avait reconnu publiquement les faits qui lui étaient reprochés. Des images prises dans son appartement de Pékin ont été diffusées. On y voit des coffres-forts et des armoires pleins de liasses d'argent et de lingots d'or. Des voitures de luxe provenant de la corruption ont été également montrées à la télévision. En réalité, la lutte contre la corruption a commencé en Chine en 2012. Depuis, des milliers de hauts fonctionnaires, mais pas seulement, ont fait l'objet de poursuites et de condamnations pour faits de corruption. Hier c'était la première exécution d'un condamné à la peine capitale. En 2018, le président Xi Jinping avait déclaré que « la lutte contre la corruption ne s'arrêtera jamais» en Chine. En 2019, son pays a signé avec les Nations unies un mémorandum d'accord de coopération pour combattre la corruption. C'est dire que la lutte contre ce fléau est menée avec la plus grande sévérité et à long terme. Tous les moyens sont mis en oeuvre. Des traités d'extradition ont été signés avec 48 pays. Ce qui a permis de rattraper et rapatrier quelque 2.600 fugitifs. De récupérer des biens aussi. Parmi les inculpés ayant comparu devant la justice chinoise depuis 2012, on compte 76 ministres, indique le journal chinois China Daily. En Occident, l'ampleur et la durée de cette lutte sont vues d'un mauvais oeil, accusant les autorités chinoises d'en faire un prétexte pour régler des comptes. Ce qui est loin d'impressionner les dirigeants chinois qui gardent le cap. Une agence anticorruption aux pouvoirs très étendus a été créée. D'ailleurs, un autre événement a eu lieu deux jours avant l'exécution de Xiaomin. Le propriétaire de la célèbre plateforme «Ali Baba», Jack Ma, qui avait «disparu» depuis plus de deux mois, a réapparu, mercredi dernier, dans une rencontre avec des enseignants. Il est multimilliardaire. L'enrichissement licite n'est pas interdit en Chine!