Boîte à idées. Ces jours-ci, l'Onplc (Organe national de prévention et de lutte contre la corruption) invite les citoyens, par SMS, «à renseigner le questionnaire sur l'avant-projet de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption». Le questionnaire est mis en ligne sur le site de l'organe (www.onplc.org.dz). Bonne initiative s'il en est. Cependant, la conception du questionnaire, dans sa forme, appelle quelques remarques. À noter que le participant n'est pas obligé de décliner son identité. Ce qui est plus incitatif. Ceci dit, le questionnaire aurait gagné à être sur une seule et même page. Le subdiviser en huit parties qui ne sont accessibles les unes après les autres qu'à condition d'avoir rempli les cases de la partie précédente ne permet pas au participant d'avoir une vue d'ensemble de ce qui lui est demandé. Pour ne pas s'appesantir sur la forme même si son importance est certaine, passons au fond des questions posées.

«L'avant-projet s'articule sur cinq axes principaux et fixe 17 objectifs stratégiques», indique l'Onplc dans son introduction. Quelques exemples: «Transparence et moralisation de la vie publique», «participation de la société civile et des médias dans la lutte contre la corruption», etc. etc. Pour tous ces axes, il est proposé aux participants de cocher des cases placées dans un ordre croissant de l'importance à donner à chacun d'eux. Ce qui est restrictif, même si en bas de page, le participant peut ajouter une remarque de son cru. D'autres lourdeurs existent, mais s'agissant d'une première initiative du genre, celle-ci est louable et donc à encourager malgré tout. Le plus important est cette stratégie envisagée pour combattre la corruption. Celle-ci ne peut s'inscrire qu'à court, moyen et long terme. La moralisation de la vie publique, par exemple, implique une refonte des mentalités et ne peut-être envisagée que sur le long terme. Le contrôle, lui, nécessite des mécanismes, comme la numérisation, qui ne peuvent être obtenus qu'à moyen terme. Le président de la République l'a lui-même souligné: «Pour obtenir la totalité des biens immobiliers que possède une personne il faut faire des recherches auprès de plusieurs Conservations foncières.» Et enfin la sanction qui peut déjà être renforcée. Cependant, les signes extérieurs de richesse peuvent faire gagner beaucoup de temps. Ils n'apparaissent pas dans le questionnaire. Sans être exhaustif!