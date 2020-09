Black-list. Avec plus de 16.000 nouveaux cas recensés par jour, jeudi dernier, la France ne sait plus comment sortir de l'emprise du coronavirus. Le gouvernement français tente de trouver une parade, tandis que son opposition y voit l'occasion politique d'enfourcher l'aggravation sanitaire. Le ministre français de la Santé a reconnu que «La situation continue globalement de se dégrader et les conséquences sanitaires, en particulier le niveau de tension hospitalière, exige que nous prenions des mesures supplémentaires». Il s'agit de nouvelles mesures de restriction, qui vont de la fermeture pure et simple des bars et restaurants dans certaines régions, à l'interdiction des fêtes locales et familiales. Les salles de fêtes et les gymnases sont fermés et les rassemblements de plus de 10 personnes interdits. C'est un long chapelet de nouvelles mesures qui ont été annoncées. Ce qui complique leurs applications. C'est un vrai dilemme pour les dirigeants français qui sont à bout d'arguments. Ils s'étaient empressés de prendre la décision du déconfinement le 11 mai dernier sans trop réfléchir. Trompés par le chiffre de contaminations autour de 500 personnes par jour à cette époque, ils ont cru le virus finissant. Ce qui devait arriver arriva. L'abandon des mesures barrières a multiplié, en moins de quatre mois, par 30 le nombre journalier des contaminations. À cet embarras de gestion s'ajoute l'impossibilité de retourner au confinement de la première vague pour des raisons économiques, mais pas seulement. Quand on sort de l'enfermement, il est difficile d'y retourner. C'est-à-dire inapplicable. Il faut dire aussi que la réouverture du trafic aérien aussi a été prématurée. La publication d'une black-list des pays exclus de cette réouverture prête à sourire aujourd'hui. D'ailleurs, deux touristes français viennent de contaminer 100 islandais. Pour ce petit pays de moins de 400 000 habitants, 100 nouveaux cas représentent une catastrophe. Alors et dans ce contexte préoccupant en France avec qui nous avons, en temps ordinaire, le trafic aérien le plus dense, entendre, chez nous, des voix qui demandent la réouverture de nos frontières relève de l'inconscience. Ces voix semblent oublier que nos premiers cas sont venus de France. De plus, il serait irresponsable de courir un tel risque alors que nous sommes passés sous la barre des 200 nouveaux cas recensés par jour. C'est trois fois moins qu'en juillet dernier!