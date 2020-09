Vigilance toujours. Au moment où nos écoles rouvrent leurs portes pour accueillir les candidats du BEM, la propagation du Covid-19 accuse une baisse notable dans notre pays. Le bilan national est passé sous la barre des 300 nouveaux cas et 10 décès par jour. Ce qui est remarquablement positif. C'est le fruit d'une longue bataille qui dure depuis 6 mois. Un constat que le magazine Afrique-Asie, édité à Paris, vient de saluer tout en l'attribuant à une «stratégie gagnante des pouvoirs publics algériens». Il est vrai, comme il l'a souligné, que le président Tebboune a, dès les premiers cas signalés à Blida en février dernier, «pris conscience de la gravité de la situation et mis, sans tarder, une stratégie de lutte globale contre ce fléau venu d'ailleurs». Il est vrai aussi que «contrairement à certains pays occidentaux qui avaient tardé à réagir, payant une lourde facture à cette nonchalance et impréparation, l'Algérie s'y est attaquée frontalement sans perdre du temps dans des arguties et des débats stériles sur le choix des moyens». Le magazine n'a pas manqué de relever que «le Président Tebboune en personne, suivant heure par heure l'évolution de cette pandémie (...), à la tête d'une cellule de crise, donnait les orientations à suivre, les mesures à prendre et les adaptations à y apporter selon l'évolution des courbes de la pandémie avec comme premier et unique souci de sauver les vies». Il est vrai enfin, que cette stratégie comprenait un confinement «efficace, intelligent, contraignant, mais qui a bénéficié de l'adhésion de la population qui a exprimé, de la part d'un peuple décrit comme rebelle, un sens aigu de la responsabilité et reflétait une certaine symbiose fusionnelle avec le pouvoir». C'est tout cela qui a fini par payer. Sans oublier, évidemment, la mobilisation sans faille et le sacrifice du personnel soignant qui s'est distingué par son efficacité à un moment crucial traversé par notre pays à l'instar des autres pays du monde. Après avoir noté que «l'Algérie s'en sort grandie», le magazine ajoute que «c'est le constat qu'a fait l'Organisation Mondiale de la Santé, présente sur place, qui s'est ‘'félicitée'' des mesures prises par le gouvernement algérien contre l'épidémie à tous les niveaux». À notre tour de nous féliciter d'avoir remporté une grande bataille contre l'ennemi invisible qui a bouleversé la planète. Pour gagner la guerre, il faut maintenir la garde!