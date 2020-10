Indicateurs. En 20 jours, le nombre de nouveaux cas contaminés par le coronavirus a plus que doublé. De 132 nouveaux cas enregistrés le 11 octobre dernier, nous sommes passés à 306 nouveaux cas jeudi dernier. Une hausse qui a eu comme effet premier l'élargissement du couvre-feu, de 23 h. à 5 h, à neuf nouvelles wilayas et la reconduction pour 15 jours de ce même couvre-feu pour

11 wilayas, dont Alger, qui étaient déjà sous la mesure. Et si ce couvre-feu ne suffit pas à faire baisser le nombre de nouveaux cas, le gouvernement avertit, dans son communiqué publié jeudi dernier, qu'il n'exclut pas «l'éventuel recours à d'autres mesures de confinement total». Il va sans dire qu'un tel recours impactera fortement l'économie nationale. Le gouvernement en est conscient. Mais la vie des Algériens passe avant tout comme l'a souvent répété le président de la République. Il serait donc préférable de ne pas en arriver à ces solutions extrêmes. Comment? Le Premier ministre désigne le mal dans le même communiqué. La hausse des nouveaux cas est due à «un relâchement de la vigilance qui ne contribue pas à la maîtrise de la situation sanitaire, laquelle continue de dépendre de la discipline de chacun d'entre nous pour éviter sa dégradation». Autrement dit, tout dépendra du comportement de chacun d'entre nous. De l'irresponsabilité des uns et de l'égoïsme des autres.

Oui, car cette pandémie est perçue selon des critères discutables. S'il est vrai que le coronavirus tue plus les personnes âgées et les malades chroniques, il n'en demeure pas moins vrai que ceux qui se considèrent hors de ces catégories, c'est-à-dire les plus jeunes, risquent, s'ils venaient à être contaminés de créer un cluster dans leur propre milieu familial. Sont-ils conscients qu'ils mettent en danger la vie de leurs propres parents et grands-parents? Notons que cela est déjà arrivé et que les auteurs vivent avec le sentiment de culpabilité. Il faudrait aussi ajouter qu'un tiers des malades rétablis, traînera des séquelles liées à des anomalies cérébrales. C'est confirmé par une étude publiée dans la revue Seizure: European Journal of Epilepsy.

Ces anomalies sont principalement liées à la perte de l'odorat et du goût, des problèmes d'élocution, une confusion mentale, etc. Ceci dit, aucune personne sensée ne souhaite être la cause d'un malheur familial.

De plus, le risque d'une 2ème vague n'est pas une vue de l'esprit. Elle est en Europe.

À nos portes!