Courbe. Vendredi dernier, l’Espagne avait vu le bilan de ses victimes du coronavirus accuser une baisse. Ce qui, légitimement avait de quoi remplir d’espoir les Espagnols. Le ministre de la Santé de ce pays avait même annoncé « un processus de ralentissement évident de l’épidémie ». Un retour au travail a même été décidé pour aujourd’hui lundi en le conditionnant par le port obligatoire du masque (avec 10 millions de masques pour une population de 47 millions). Le bilan quotidien à la baisse et l’annonce de la reprise des activités, ont, de toute évidence créé un climat de « retour à la normale » qui forcément, ne pouvait qu’être suivi par un relâchement de la vigilance. Le « rappel à l’ordre » n’aura pas tardé. Hier, soit trois jours après, le bilan est reparti à la hausse. On devine la tristesse et le désarroi qui se sont abattus sur le troisième pays le plus touché au monde après les Etats-Unis et l’Italie. Ce nouveau virus semble à l’affût du moindre relâchement des mesures barrières, pour « frapper » encore plus fort. Il met à l’épreuve la discipline des citoyens dans tous les pays du monde. Comme il met les dirigeants de ces pays face à une responsabilité inédite. Alors que les scientifiques avouent n’avoir pas de solution radicale à proposer aux politiques pour les aider à la prise de décisions, la moindre erreur risque d’avoir de graves conséquences sur la vie des populations. On a « inventé » des concepts de « plateaux » et de « pics » pour entretenir l’illusion du reflux. Certains vont jusqu’à s’aventurer à donner des dates d’une levée du confinement. Alors que celle-ci nécessite la plus grande prudence avant d’être prise. Elle ne peut même pas être universelle. Chaque pays a ses spécificités propres dont dépendent le moment et la manière d’annoncer la fin du confinement. Mieux encore, à l’intérieur d’un même pays, il y a également des spécificités différentes d’un territoire à l’autre. Si l’on prend par exemple notre exemple, les mesures de dé-confinement à Blida et Alger ne peuvent pas être les mêmes qu’ailleurs. Et là où le danger devient plus menaçant, c’est lorsque s’installe une fausse confiance basée sur la seule lecture des statistiques. Tout le monde sait qu’en matière de santé une rechute rend la maladie encore plus difficile à soigner. Il serait impardonnable de succomber à l’impatience avec le risque de donner « une nouvelle vie » au virus. Les Espagnols en savent quelque chose !