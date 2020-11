«Scanner». Que s'est-il passé en un mois pour que les cas positifs quotidiens du Covid-19 passent de la barre des 130 cas à plus de 800 cas? Il suffit de parcourir l'actualité de cette période pour le savoir. Dans son bilan quotidien, le docteur Djamel Fourar, a annoncé le 11 octobre dernier 132 nouveaux cas et six décès. Depuis et inexorablement, chaque jour qui a suivi, ce chiffre n'a cessé d'augmenter. Le 14 octobre, les résultats du bac 2020 ont été publiés. Cris de joie, félicitations, embrassades à tout-va, fêtes en famille, etc. Le virus n'en demandait pas mieux. Deux jours après, le chiffre passe la barre des 200 cas. Le lendemain, le ministère de l'Intérieur a invité, dans un communiqué, les citoyens à faire preuve «d'un sens élevé de responsabilité» et de «respect scrupuleux» des gestes barrières. Il faut dire que les «festivités» du bac étaient venues s'ajouter à la réouverture des mosquées. Ensuite est intervenus la rentrée scolaire. Il n'est pas évident de réussir à faire respecter les mesures barrières à des millions de petits innocents qui se «chargent» de ramener le virus à la maison. Dans le même temps, la prière du vendredi est autorisée. Et dès le 26 octobre le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans un tweet «constate avec regret un certain relâchement dans l'observation des mesures préventives» avant de publier un communiqué pour «exhorter les citoyens à une plus grande vigilance». Ce qui n'a pas été le cas puisque neuf wilayas ont été ajoutées aux 11 wilayas qui étaient en «confinement partiel à domicile». C'était le 29 octobre dernier. Ce qui s'est avéré insuffisant puisque juste après le nombre de wilayas concernées est passé de 20 à 29 et que le couvre-feu est passé de 23h à 20h. Le rétropédalage n'a commencé que le 10 novembre avec l'annulation de la prière du vendredi à la mosquée d'Alger en justifiant la mesure par la «situation préoccupante». Cette décision est intervenue juste après la rentrée scolaire des «paliers moyen et secondaire». Un peu plus grand que le primaire, mais des enfants tout de même. La même innocence, sinon de la désinvolture. Ceci est d'autant plus vrai que la rentrée de la formation professionnelle ainsi que la rentrée universitaire ont été reportées au 15 décembre prochain. Il faut reconnaître que la partie n'est pas facile pour les autorités. Partagées entre une économie mal en point et la préservation de la santé des personnes. Seul le civisme...