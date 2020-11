Normes. Quel que soit le vaccin adopté, beaucoup de pays ont annoncé le début de la vaccination anti-Covid pour la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. C'est-à-dire dans quelques semaines. Suffiront-elles pour installer la logistique nécessaire de cette vaccination qui ne ressemble à aucune autre? Différente, au moins, par deux aspects. Le transport et la distribution forment le premier aspect. Jamais un vaccin n'a nécessité une aussi grande quantité de doses à transporter en un temps court que le futur vaccin anti-Covid. Pour freiner sa propagation, chaque pays devra vacciner, sinon toute sa population, tout au moins le maximum de personnes. Même si la vaccination sera échelonnée, elle ne le sera qu'en fonction du calendrier des catégories de personnes à vacciner en priorité. Ce qui ne change rien à la nature de la logistique à mettre en place. Il faut avoir présent à l'esprit que chaque personne doit recevoir deux doses. C'est-à-dire que si l'on veut vacciner 5 millions de personnes ce sont 10 millions de doses de vaccin qui sont nécessaires. 0n verra plus loin que ces deux doses, au-delà de leurs transports dans le strict respect d'une chaîne de froid pas comme les autres, nécessite une procédure de suivi. L'OMS a publié des recommandations sur les températures à respecter dans la chaîne du froid de ce vaccin. Une chaîne qui va du fournisseur jusqu'au point de vaccination. Ce qui pourra représenter des milliers de km. Des attentes aussi dans les «escales». Entre les aéroports et les plates-formes de stockage. Sur les routes, les véhicules doivent répondre aux normes de cette chaîne du froid. À aucun moment, cette chaîne ne doit être brisée. Sinon, c'est toute la cargaison qui sera perdue. Les équipements de la vaccination saisonnière ne suffiront pas. L'autre aspect est la double injection pour chaque individu. Il faudra mettre en place un mécanisme qui soit sous forme de fichier national (le haut débit dans les structures de santé annoncé par le ministre de la Poste et des Télécommunications tombe à point nommé) ou de carnet de vaccination individuel. Quelle que soit la formule adoptée, il faudra être capable de s'assurer de l'injection de la première dose et de sa date. Ce deuxième aspect doit être millimétré car il ne s'agit pas de sauter une dose ni d'en faire plus. Et dans l'intervalle réglementaire. L'enjeu est double. Préserver la santé des personnes et «casser» la propagation du virus.