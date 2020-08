Les tensions ont beau connaître un pic, ces jours derniers, entre la Grèce et la Turquie, cette dernière maintient sa stratégie. Elle a entrepris, hier, de nouvelles manoeuvres militaires en Méditerranée orientale, pour deux semaines. Le bras de fer n'est donc pas près de prendre fin, chaque pays ayant des vues sur les richesses gazières de cette région. Ankara a ignoré la mise en garde adressée, récemment, par l'Union européenne qui soutient la Grèce, pays membre, et un nouvel échange aigre-doux l'a opposé à la France dont les propos ont le don d'irriter, au plus haut point, le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Dans une notice d'information maritime (Navtex), publiée vendredi soir, la marine turque a prévenu qu'elle va procéder à des «exercices de tirs», du 29 août au 11 septembre, au large de la ville d'Anamur, au sud de la Turquie, près de Chypre. Deux jours plus tôt, Paris a dépêché des frégates pour tenter de dissuader la marine turque. En vain, puisque les dirigeants turcs ont laissé entendre qu'aucune manoeuvre d'intimidation ne les fera reculer, affirmant leur droit à exploiter les gisements de gaz dans leurs eaux territoriales. Or, tout le monde s'était déjà précipité pour étendre ces eaux territoriales et mettre la main sur des gisements: l'Egypte qui y a trouvé un immense tremplin, Israël qui est passé de pays consommateur de gaz égyptien à pays exportateur, tout en lorgnant la partie libanaise, la Grèce et Chypre (dont la partie séparatiste turque est exclue).

Pour Ankara, mieux vaut tard que jamais. Mais ses ambitions sont venues raviver un vieux contentieux territorial avec Athènes et la partie grecque de Chypre. Pour l'instant, les tensions se limitent à bomber le torse, mais l'inquiétude de l'UE est vive car la situation reste, particulièrement, volatile. Ce vendredi, le ministère turc de la Défense a indiqué, dans un communiqué, que ses avions de chasse ont intercepté six appareils grecs, tentant d'approcher la zone où opère un navire turc de recherche sismique. Un incident qui a déclenché l'alerte générale, en Grèce et à Bruxelles, où l'UE a menacé Ankara de nouvelles sanctions économiques. Menace qui, selon le MAE turc Mevlüt Cavusoglu, ne fera que renforcer la détermination de la Turquie à «défendre ses intérêts par tous les moyens». Quant au vice-président turc, Fouad Oktay, il juge que «le fait que l'UE appelle au dialogue, d'un côté, et prépare d'au-tres plans, de l'autre, reflète un manque de sincérité».«Nous maîtrisons le langage diplomatique, mais la Turquie n'hésitera pas à faire ce qu'elle doit pour défendre ses intérêts.» On ne saurait être plus clair, dans le langage diplomatique.