Une nouvelle épreuve. Le peuple algérien a toujours étonné le monde. Par son courage et son endurance lors de la Guerre de Libération nationale. Par sa détermination et sa combativité face au terrorisme qui a sévi toute une décennie. Par son pacifisme qui ne s'est jamais démenti durant une année de Hirak. Par son adhésion et sa discipline pour faire reculer le coronavirus par le confinement et les gestes barrières. à partir de demain, il sera confronté à un autre défi un peu plus compliqué, celui du déconfinement. Plus compliqué que le confinement car et si la transmission du Covid-19 a sensiblement baissé, il n'est pas éradiqué. Il rôde toujours. Il profitera de la moindre négligence pour se répandre de nouveau. Quand bien même la reprise des activités économiques sera progressive puisqu'elle a été programmée en deux phases par le gouvernement (les 7 et 14 juin prochains). Non sans «rappeler que les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance car la menace de l'épidémie demeure omniprésente» est-il précisé, à juste titre, dans le communiqué du premier ministère publié jeudi dernier. Une évaluation sera effectuée tous les 15 jours pour chaque wilaya. Le cas échéant, une révision est prévue là où ce sera nécessaire. C'est dire que cette sortie du confinement sera sous haute surveillance. Les Algériens, comme le reste des peuples du monde entier, savent qu'il suffit de manquer de vigilance et de faire preuve de la moindre négligence pour que l'épidémie reprenne de plus belle. L'autorité publique a dressé, tenant compte des recommandations des scientifiques, une feuille de route détaillée pour accompagner cette sortie du confinement. Ses différents services seront sur le «pied de guerre» pour faire respecter les consignes. Des sanctions sont prévues. Il n'empêche que la responsabilité de chaque Algérien est engagée. C'est l'affaire des 45 millions d'Algériens que nous sommes. La réussite de ce déconfinement dépendra du comportement de chaque citoyen. Le port du masque et la distanciation sociale sont plus que jamais indispensables dans cette première étape de retour à la normale. Il serait inadmissible de perdre la guerre contre le coronavirus après avoir gagné du terrain et l'avoir fait reculer. Les Algériens sont face à un nouveau défi. Comme pour les précédents, le monde entier nous observe!