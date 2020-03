Sentinelles. Le coronavirus se propage très vite. Tellement vite qu'il oblige les Etats à renforcer leurs moyens de lutte au même rythme. En 48 heures, l'Algérie a dû adapter son plan de lutte en y intégrant de nouvelles mesures. Présidé par le chef de l'Etat, la réunion de crise qui rassemble des ministres et des responsables des services de sécurité, reste ouverte. Aux 12 décisions du président de la République de mardi dernier, sont venues s'ajouter d'autres deux jours après. Annoncées jeudi dernier, «...tous les moyens de transport en commun publics et privés à l'intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire» seront suspendus à partir de demain dimanche. Même les cafés et restaurants seront fermés «temporairement» dans les grandes villes. Ces deux annonces sur les huit annoncées jeudi dernier, suffisent pour se rendre compte que le pays sera quasiment en situation de confinement dès demain. Plus de bus, plus de taxis ni de trains, pas un seul café ou restaurant d'ouvert, les algériens verront leur rayon d'action se limiter. Ce n'est pas encore le stade 3 de la pandémie chez nous, mais nous n'en sommes pas loin. Ceci ne veut pas dire que c'est l'hécatombe parmi les contaminés. Comparés aux 10 000 morts recensés à travers le monde dont 5 000 en Europe avec 3 400 en Italie, 1000 en Espagne et près de 400 décès en France, nous sommes plutôt mieux «logés» avec nos 10 décès. L'autre avantage se trouve dans les mesures de prévention précoces prises par l'Algérie contrairement à d'autres pays occidentaux qui «font les frais» de leurs réactions tardives. Ceci étant dit, l'Algérie ne perd pas de vue deux autres aspects liés à la sécurité et induits par la pandémie. Il y a d'un côté la lutte contre les spéculateurs, ces «suceurs de sang» comme l'a si bien titré notre quotidien dans sa précédente livraison et de l'autre la lutte contre ceux «qui sont à la solde de clans haineux» et qui «propagent avec une insistance étrange des fake news». Deux types d'agissements que les Algériens n'attribuent qu'aux traîtres. C'est pourquoi l'Etat promet d'avoir la main lourde contre ces «résidus» humains. Ceux aussi qui connaissent le peuple algérien, savent que dans les moments difficiles (inondations, séismes, etc.) il est d'une solidarité instinctive unique au monde. C'est pourquoi, le virus sera vaincu!