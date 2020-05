Mauvaise foi. Au lieu de se taire, après la convocation de l'ambassadeur du Maroc par le ministre algérien des Affaires étrangères, pour ne pas envenimer encore plus le dérapage verbal du consul à Oran, certains médias marocains ont, au contraire et dès le lendemain, donné de la voix. Pour dire quoi? Que la vidéo « a été trafiquée»! Sur quelle base repose cette affirmation? Sur «une source autorisée de l'ambassade du Maroc à Alger» précisent ces mêmes médias. Il est impossible que des journalistes professionnels se fourvoient de la sorte. Pour deux raisons au moins. La première est de croire qu'un diplomate peut expertiser une vidéo. La deuxième raison est dans le visionnage de la vidéo. On y entend, mais aussi on y voit le consul accompagner ses propos par des gestes qui ne prêtent à aucune confusion. S'il y a bien une partie qui attise le feu de la haine entre les deux pays, il faut la chercher au Maroc. Si le roi Mohammed VI a souhaité «ouvrir une nouvelle page» dans les relations entre le Maroc et l'Algérie, il ne semble pas être suivi par tous les responsables marocains. C'est quoi cette «source autorisée de l'ambassade du Maroc à Alger». Plutôt c'est qui? Au lieu de demander le rappel du consul et étouffer l'affaire, cette «source» préfère alimenter la polémique. Ce qui n'a pas été dit au sujet des citoyens marocains bloqués à Oran, c'est qu'ils ont été chassés, il y a quelques jours, par les gardes-frontières marocains alors qu'ils tentaient de rejoindre leur pays. Ils ont été accueillis par des Algériens. Chez eux. Ils leur ont offert le gîte et le couvert. Oui, c'est cela la vraie nature des Algériens. Hospitaliers. Généreux. Solidaires.

Ce qui n'a pas été dit non plus sur la rencontre avec leur consul à Oran, c'est un article paru, le 11 mai dernier, sur le quotidien français Le Monde. Sous le titre: «Le calvaire des Marocains bloqués à l'étranger.»

L'article commence par un rassemblement de Marocains devant leur consulat à Istanbul (Turquie). «On veut rentrer chez nous!» ont-ils déclaré à la journaliste. Comme «Des dizaines de Marocains (qui) se sont rassemblés devant leur consulat à Paris, Bruxelles, Algésiras ou Amsterdam, bravant les états d'urgence pour réclamer un rapatriement des 28 789 ressortissants du Royaume chérifien bloqués à l'étranger» précise la journaliste du Monde. Voilà l'information qu'il fallait reprendre ou démentir. Au lieu d'entretenir la haine!