Démenti. La rumeur avait enflé lors de l’annonce de la candidature de Abdelmadjid Tebboune. Les uns affirmaient que c’était «un 5ème mandat sous une autre forme». D’autres que Tebboune est le candidat de l’armée qui veut «sauver» le système. Une féroce propagande a suivi cette candidature qui, décidément et contrairement à toutes les autres, semble déranger certains milieux hostiles à une sortie de crise de l’Algérie. Le général de corps d’armée, Gaïd Salah, a été, hier à partir d’Oran, catégorique : «Parmi les propagandes colportées par la bande et ses acolytes et qu’il faut combattre, est celle qui tente de répandre l’idée que l’Armée nationale populaire appuie un des candidats aux prochaines présidentielles. C’est là une propagande dont le but est de perturber cette importante échéance électorale. À cet effet, nous affirmons que seul le peuple plébiscitera le prochain président à travers les urnes et que l’Armée nationale populaire ne soutient personne, et c’est un engagement que je prends devant Allah, la patrie et l’histoire.» C’est clair. Net et précis. Un démenti suivi par un « conseil sincère que nous donnons à tous les hommes intègres du secteur de l’information ». Celui de «dire la vérité et de mettre toujours l’intérêt suprême de l’Algérie au-dessus de toute autre considération». Qu’il nous soit permis de répondre à notre général et l’assurer de notre engagement total envers la patrie. Pour plusieurs raisons. Nous sommes de celles et ceux qui n’ont pas de patrie de rechange autre que l’Algérie. Nous sommes de celles et ceux qui n’ont jamais oublié le sacrifice des chouhada et la détermination des moudjahiddine qui nous permet aujourd’hui de vivre dans notre pays comme tous les humains de la planète. Nous sommes de celles et ceux qui sont conscients que la reconstruction et le développement de l’Algérie sont la seconde phase d’une décolonisation durable. Pour toutes ses raisons, nous nous considérons mobilisés à chaque fois que notre pays traverse des moments difficiles. Comme aujourd’hui. Le plus grand mérite revient sans conteste à notre vaillante armée et à son commandement qui a su déjouer les complots et la mise à sac du pays tout en préservant la stabilité et la paix. Une armée dont nous sommes fiers. Une armée qui protège l’Algérie et les Algériens. Au plus loin de notre très longue histoire, c’est ce qui nous avait manqué le plus ! C’est une des vérités à dire !