Evaluation. La circulaire publiée, jeudi dernier, par le premier ministre, Abdelaziz Djerad, est une Première dans les annales du gouvernement. Il y est question de projets de textes législatifs qui «manquent de maturation» et de «qualité tant dans la forme que dans le fond». Il demande à ses ministres d'être, à l'avenir, «minutieux» dans l'élaboration de ce texte. Il y a un mélange d'amertume et de colère qui se dégage de cette instruction. En plus clair, les ministres sont accusés de bâcler leur travail. Ce n'est pas une surprise, mais ça le devient quand c'est le Premier ministre qui le dit. Qui dénonce l'incurie. Celle-ci est-elle due à l'incompétence ou au laisser-aller? Ou les deux à la fois? Le Premier ministre n'a cité personne. Son «réquisitoire» s'adresse aux «départements ministériels et institutions». Un pluriel qu'il faut espérer très réduit. Sinon, c'est la cata. Dans tous les cas de figure, cette «sortie» du Premier ministre dit tout haut ce que l'opinion publique savait déjà. Après avoir dit cela, la question qui reste à poser est: pourquoi le Premier ministre a-t-il rendu publique une telle instruction? S'il s'agissait seulement de corriger ou de rappeler à l'ordre tel ou tel ministre, traditionnellement cela se fait en interne. Pas sur la place publique. On pourra toujours dire que c'est le changement qui le commande. Qu'aujourd'hui c'est la transparence. La vraie. Soit. Mais si on exclut l'intention d'humilier les membres du gouvernement, l'instruction prendrait alors une forme de justification. Celles du Premier ministre qui veut démontrer qu'avec l'équipe qu'il a, il ne pouvait pas atteindre la perfection. Une manière de prendre de l'avance sur le bilan, pas très loin, qui sera fait de son gouvernement. Tout le monde aura remarqué l'avant-goût de ce bilan laissé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune (à qui nous souhaitons prompt rétablissement) avant de prendre l'avion pour l'Allemagne. Il avait dit que dans le gouvernement il y a «à boire et à manger». En arabe (Fih ou ma Fih). Sa remarque avait été suivie par un début de fou rire. C'est toute la force de Tebboune. Il peut aborder toutes les catastrophes en gardant un ton apaisé. Ce qui est trompeur, car dans l'action, dans la prise en charge de la catastrophe, le président ne rit plus. Il décide et tranche dans le vif. C'est peut-être ce sourire entendu du président qui a fait naître l'idée d'une instruction!