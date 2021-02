On la croyait moribonde, achevée par la joyeuse farandole de la normalisation, sous la baguette magique de l'ancien président américain Donald Trump, de son gendre et conseiller très engagé dans la colonisation effrénée des terres palestiniennes ainsi que de leur compère Netanyahu, ravi des cadeaux inespérés que le tandem a apportés à l'Etat hébreu. Conjuguant l'arme du chantage et celle de la séduction, basée sur des promesses de livraison d'armes ou la reconnaissance d'une prétendue souveraineté sur un territoire en attente de décolonisation, l'administration Trump, aura multiplié les preuves d'allégeance aux appétits du sionisme israélo-américain, à en veux-tu, en voilà. Les Emirs du Golfe et le roi du Maroc en sont, aujourd'hui, pour leurs frais, honteux et confus, comme le corbeau de la fable.

Lors de sa réunion d'urgence réclamée par l'Autorité palestinienne, au niveau des ministres des Affaires étrangères, la Ligue arabe a donc surpris tout le monde, en reprenant les référents habituels de la cause sacrée au regard des peuples arabes et musulmans et en promettant de tout entreprendre pour faire respecter les droits inaliénables du peuple palestinien à un Etat avec El Qods -Est comme capitale. Divine surprise, il a même été question de l'offre «La paix contre la terre» que les MAE, en visioconférence, ont rappelée, soulignant qu'il n'a jamais été question d'y renoncer, de quelque manière que ce soit. A croire que l'ouragan Trump qui a, longtemps, soufflé sur la région moyen-orientale et a produit son dernier râle au Sahara occidental n'était, en fait, qu'un cauchemar sans conséquence. Non seulement, la Ligue arabe remet les pendules à l'heure mais elle presse la communauté internationale d'agir afin de relancer la mécanique de véritables négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Entre-temps, Israël accélère la colonisation, détruisant les maisons palestiniennes et s'attaquant aux hommes, femmes et enfants qui résistent à l'assaut des colons, protégés, dans leurs exactions, par l'armée sioniste. Meurtris par les coups brutaux que leur ont assénés le milliardaire républicain et ses proches, les Palestiniens trouveront-ils du baume au coeur, dans cette volte-face de la Ligue arabe, longtemps silencieuse et même absente de la scène mortifère? Espérons que oui, car l'urgence est bien de panser les plaies et de mobiliser les rangs dispersés autour de ces références réhabilitées par les MAE arabes, signe que les dirigeants des Etats fourvoyés par la propagande sioniste ont vite fait le tour de leur mésaventure et sont prêts à effacer l'illusionniste.