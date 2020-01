Le retour en force de l’Algérie sur la scène diplomatique et sécuritaire dans la région témoigne de sa volonté d’agir activement pour résoudre les crises qui se prolongent et pèsent lourdement sur ses frontières, aussi bien du côté de la Libye que des pays du Sahel comme le Mali et le Niger où la menace terroriste a atteint un niveau plus qu’alarmant. Ce redéploiement, illustré par la réunion du Haut Conseil de sécurité que le président de la République a convoqué, au lendemain même de sa prise de fonction, signifie que des décisions importantes vont être mises en œuvre afin de démontrer, au besoin, les capacités et les moyens dont dispose notre pays pour accompagner sa démarche diplomatique en vue d’une solution politique de la crise, notamment dans le pays frère et voisin qu’est la Libye.

Des initiatives qui ont été, d’ailleurs, évoquées, sans entrer dans les détails, par le ministre des Affaires étrangères et dont on devine qu’elles vont s’inscrire dans la tradition des rencontres organisées à Alger, regroupant toutes les parties prenantes au conflit, ainsi que les visites formelles et informelles sur les terrains concernés. C’est là une dynamique, à la fois nécessaire et urgente, tant les tensions ont atteint leur paroxysme, au point d’alarmer singulièrement les pays voisins de la Libye où se joue un véritable drame dont souffre principalement le peuple libyen, pris en otage par des ingérences étrangères qui visent, ni plus ni moins, que les richesses de son sous-sol.

Traditionnellement, encore, l’Algérie et la Tunisie s’accordent à entreprendre des efforts communs pour appuyer la solution onusienne, fondée sur le dialogue inclusif pour parvenir à un accord consensuel, le rejet de toute intervention étrangère dans les affaires intérieures de la Libye et une condamnation sans appel des atteintes à l’embargo sur les armes livrées aux factions libyennes qu’a décrété en son temps le Conseil de sécurité de l’ONU. C’est forte de ces exigences que l’Algérie va désormais influer sur les évènements en cours ainsi que sur la prochaine conférence de Berlin où elle sera, sans le moindre doute, vivement attendue, tant son expérience et son poids dans la région sont connus et appréciés.