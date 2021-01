La question est sur toutes les lèvres. Où va la Tunisie? Le discours du président Kaïs Saïed, à la télévision, et son double message de mise en garde aux forces occultes et d'appel au calme à une jeunesse désemparée n'ont pas effacé les tensions qui agitent, depuis mi-janvier, la capitale et ses alentours ainsi que des villes moins sujettes à la fronde, comme Bizerte, Mahdia, Sfax, Siliana, Kebili et d'autres. Preuve que la grogne et le mécontentement vont crescendo et que la rue tunisienne n'a pas fini de manger son pain noir, avec une pandémie de coronavirus toujours plus menaçante. Le bilan est préoccupant: un bureau de poste détruit dans la banlieue de Tunis, des magasins pillés ou saccagés, un policier brûlé au visage par un cocktail Molotov, à Haouaria, des centaines de jeunes arrêtés et l'armée appelée à la rescousse pour éviter que la situation ne s'aggrave. Pendant ce temps, le gouvernement mue et se barricade à la Kasbah, dans l'attente de lendemains qui chantent. Cela n'empêche pas les partis, au sein du Parlement, d'en découdre en termes incendiaires, selon qu'ils «soutiennent» le gouvernement Hichem Mechichi ou qu'ils l'accusent de tous les maux. Et c'est là que le bât blesse, car le pays a besoin d'une réponse politique, laquelle demeure absente.

Comme un incendie porté par une traînée de poudre, la révolte a pris de court l'ensemble des dirigeants, de quelque bord qu'ils soient. Au pas de charge, Mechichi a procédé à un remaniement de grande ampleur, douze nouveaux ministres, et pas des moindres, entrant au gouvernement, quatre mois à peine après l'arrivée de Mechichi lui-même. En une année, la Tunisie a vu défiler trois Exécutifs, soit un remaniement perpétuel dont la première conséquence est d'aggraver le fossé entre les gouvernants et les gouvernés. La preuve, malgré la déferlante du Covid-19, il y a eu quatre ministres de la Santé, depuis la fin février 2020! Un comble. Sourds aux foules qui grondent aux portes de la capitale, les dirigeants tunisiens font valser des portefeuilles stratégiques comme l'Intérieur et la Justice. Quant aux villes du pays profond, la nuit tombée, c'est un silence assourdissant qui règne. Porté, en octobre 2019, par une jeunesse armée de rêves et d'espérances, Kaïs Saïed est, désormais, interpellé par celle-ci, comme après une si longue absence.

Une fois n'est pas coutume, Mechichi est sorti, hier, de son silence, pour partager le message du chef de l'Etat. Oui, les jeunes Tunisiens ont le droit de clamer leur détresse. Non, ils ne doivent pas s'en prendre aux biens public et privé. Il leur reste, du coup, à déambuler, avenue Bourguiba, un bouquet de jasmin à l'oreille. Mais au prix où est, aujourd'hui, le jasmin...