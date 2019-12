Pour une bonne nouvelle, c’est une bonne nouvelle car elle intervient au moment où personne n’y croyait plus. La Cour pénale internationale a enfin réagi à la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés par l’armée israélienne depuis des décennies et dans lesquels les soldats israéliens se livrent à des exactions quasi quotidiennes, en toute impunité, au vu et au su de toute la communauté internationale, sans qu’aucune réaction ne puisse entamer leur ardeur. Hier, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé qu’elle va ouvrir une enquête approfondie sur les crimes de l’occupation israélienne et cela a suffi pour déclencher l’ire du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo qui lui a dénié le droit d’une telle démarche. On comprend aisément pourquoi dès lors que les agissements en toute impunité de l’Etat hébreu et sa mainmise continuelle sur les territoires palestiniens, malgré les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, n’ont jamais été aussi brutaux et expansionnistes à l’extrême. L’objectif des gouvernements israéliens successifs, depuis juin 1967, est d’accaparer les territoires conquis par la force et d’effacer par-là même toute ambition des Palestiniens à un Etat indépendant avec El Qods-Est comme capitale.

La Ligue des Etats arabes s’est félicitée, hier soir, de cette décision de la CPI qui, dit-elle, « est une étape qualitative importante qui reflète la volonté de la communauté internationale, qui a longtemps condamné ces crimes et a demandé que leurs auteurs soient arrêtés et jugés, et que l’autorité d’occupation soit tenue pour responsable, en plus de la fourniture de la protection nécessaire au peuple palestinien sur la voie de la fin de l’occupation israélienne ». Dans les résolutions qui ont sanctionné chacune des décisions des Conseils de cette instance, il y a toujours eu cette demande pressante à l’adresse de la CPI et c’est pourquoi l’annonce de Mme Bensouda intervient alors que les crimes de guerre sans précédent d’Israël et la colonisation forcenée qu’il poursuit dans les territoires palestiniens occupés interpellent, depuis fort longtemps, l’ensemble de la communauté internationale. Il semble que le temps est venu, enfin, de mettre en œuvre les règles de justice et d’équité qui fondent la légitimité et le droit internationaux, même si, entre-temps, l’administration Trump a sciemment balayé ces mêmes règles et ces droits, au point d’encourager Israël à intensifier ses agissements.