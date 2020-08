Rappel. Pourquoi cette question? C'est le directeur commercial de l'institut Pasteur d'Algérie, Abderrazak Soufi, qui l'a suscitée. Dans une déclaration à l'APS mercredi dernier, il a tenu «à rassurer les citoyens quant à la disponibilité des différents vaccins inscrits dans le cadre du calendrier national de vaccination infantile». La rougeole, la rubéole, les oreillons, il a évoqué tous les vaccins pédiatriques. Il a même fait état de difficultés qui ont pu être surmontées. «En dépit des conditions sanitaires difficiles dues à la propagation du Covid-19 et la suspension du trafic aérien dans le monde, l'Etat a réussi à obtenir ces vaccins et les garantir aux enfants dans le cadre du calendrier national vaccinal, outre les quotas destinés aux élèves durant la prochaine rentrée scolaire» a-t-il précisé. On vous passe les autres intervenants qui, de toute manière, allaient tous dans le même sens que la déclaration de Soufi. Dans cette «sortie» en force de plusieurs responsables pour dire la même chose au sujet des autres vaccins que celui du Covid-19 qui monopolise le débat alors même qu'il est toujours au stade de la recherche. Pourtant, pas une seule fois, ces responsables n'ont évoqué le vaccin 2020 de la grippe saisonnière. «Habituellement, le ministère de la Santé réceptionne ce vaccin (de la grippe saisonnière, Ndlr) au mois de septembre», avait déclaré en novembre 2019, Djamel Fourar, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Aujourd'hui, il est totalement accaparé par la pandémie du coronavirus. Il nous donne tous les jours les dernières statistiques du Covid-19. Nous sommes à quelques jours du mois de septembre et pas l'ombre d'une info concernant la grippe saisonnière 2020 et son vaccin. L'opinion publique a besoin de savoir. Surtout que des pays comme la Belgique et le Canada sont en pleins préparatifs pour l'opération de vaccination saisonnière 2020. Voyons ce que Fourar nous disait le 10 novembre 2019, jour du lancement de la vaccination de la grippe saisonnière dans notre pays. «Cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, qui débute habituellement au mois d'octobre, a été retardée, cette année, parce que l' (OMS) a tardé à définir la souche du virus qui change d'une année à l'autre» affirmait-il. Cette année, l'OMS a pris les devants et a défini dès le 28 février dernier, la composition du vaccin grippal 2020. Simple oubli?