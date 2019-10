Décisions. Dans ses missions régaliennes, notre armée ne laisse rien au hasard. Tout est anticipé. Précis. Millimétré. Les Algériens peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations. Ils ont la chance d’être protégés par leur propre armée. On a vu quelques images de ses démonstrations au combat. On a vu ses avions de chasse. On a vu ses chars. Ses missiles. Ses sous-marins. On a vu nos vaillants militaires au combat comme dans leurs aides à la population. Dans les dégagements des routes enneigées des villages les plus reculés comme au fin fond du désert pour soigner la population. Oui, notre armée veille sur l’Algérie et son peuple. Ce qui nous rappelle la mémorable remarque du chahid Larbi Ben M’hidi, lors de son arrestation en 1957, aux journalistes français qui lui reprochaient le recours aux attentats. «Donnez-nous vos avions et nous vous céderons volontiers nos couffins (pour le transport des bombes, Ndlr) !» avait-il répondu. L’immense dirigeant de la révolution algérienne faisait allusion à l’absence d’une armée classique algérienne face à la quatrième puissance militaire mondiale de l’époque. Un peu plus de 60 ans après, l’armée algérienne tant rêvée par Ben M’hidi est là. Devant nous. Elle est présente sur l’ensemble du territoire national. Et tout au long de nos frontières. A +50 ° ou à moins 20°, sa vigilance ne faiblit jamais. Sa force de frappe non plus. Et c’est cette même armée qui vient de mettre en garde ceux qui se hasarderaient à perturber l’opération électorale en cours. «Quiconque tenterait d’entraver ce processus (l’élection présidentielle, Ndlr) nuira à sa propre personne.» a averti le général Gaïd Salah. Avant d’expliquer : «J’ai donné des instructions aux Commandants de Régions et de Forces ainsi qu’aux différents services de sécurité pour prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national, afin que notre peuple puisse s’acquitter de son devoir électoral dans des conditions empreintes de sécurité et de sérénité». Plus précis, il ajoute «… nous disposons de données qui confirment l’implication de ces traîtres et nous entreprendrons sans nul doute toutes les mesures nécessaires contre ce groupe en temps opportun et au nom de la loi…». Les mises en garde du général de corps d’armée Gaïd Salah sont à prendre très au sérieux. Elles sont toujours suivies d’effets !