Ligne droite. La partie est gagnée. « Aujourd’hui, nous pouvons dire, et nous en sommes entièrement convaincus, que la locomotive de l’Algérie est bel et bien sur la bonne voie, orientée vers la bonne destination… ». C’est par ces mots que le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a entamé, hier, son allocution d’orientation aux forces navales. Il a rappelé le travail fait en amont pour donner toutes les chances à l’élection présidentielle de se tenir dans les meilleures conditions et ainsi concrétiser les aspirations de tout un peuple. Un travail conséquent effectué par l’exécutif, notamment l’amendement de la loi électorale et la mise en place de l’autorité nationale indépendante des élections sans oublier l’engagement patriote du panel, et qui a permis au président de l’Etat de convoquer le corps électoral et fixer la date du scrutin au 12 décembre prochain. Un travail qui a été rendu possible grâce au « climat de confiance et de quiétude » que l’institution militaire s’est efforcée à instaurer. Au passage, il a rappelé l’approbation par le conseil des ministres du projet de loi complémentaire du statut des personnels militaires qui interdit, durant cinq années, aux retraités de l’institution militaires d’avoir une activité politique ou de se porter candidat à une fonction élective publique. Au cas où il se trouverait des personnes dans ce cas parmi les postulants qui ont retiré les formulaires de signatures. Passée cette parenthèse, le général Gaïd Salah est revenu sur le climat politique et les conditions de réussite de sortie de crise. Il a tenu « à prévenir nos concitoyens qui font des marches pacifiques, de la présence de certaines parties insidieuses qui s’efforcent de surfer sur la vague de ces manifestations… Que ces personnes ne croient pas que nous ignorons leurs méthodes malveillantes et leurs dangereux comportements… La loi sera appliquée avec toute la rigueur requise à l’encontre de toute personne qui tente d’entraver ce processus électoral décisif… ». Le ton grave et déterminé, il a ajouté que « quiconque tente de créer la confusion et impacter le déroulement normal de la vie quotidienne des citoyens à travers des comportements et des attitudes abjectes, doit savoir qu’il sera poursuivi selon les voies légales, que tous ses plans seront avortés… (et) que la citadelle de l’Algérie est imprenable ». La partie est gagnée, mais la rigueur militaire impose la vigilance jusqu’au bout !