Une première. Le massacre des Algériens dans leur propre pays dépasse tout ce qui a été dit jusque-là. Il ne se limite ni au 8 mai 1945 ni à la seule Guerre de libération (1954-1962). Il s'est étalé tout au long des 132 ans de colonisation. Pour la première fois, un chef de l'Etat algérien avance le vrai chiffre des victimes du génocide perpétré contre le peuple algérien. Le «colonisateur a commis, 132 années durant, des crimes imprescriptibles à l'encontre de notre peuple...le nombre de victimes a dépassé cinq (5) millions et demi de personnes tous âges confondus, soit plus de la moitié des habitants de l'Algérie sous l'occupation coloniale» a déclaré, jeudi dernier, dans son message à la nation, le président Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 75ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Ce chiffre de 5,5 millions d'algériens massacrés durant la colonisation est publié pour la première fois, ne peut être que le résultat de recherches et de statistiques croisées menées par le Centre national des archives. Pour la première fois aussi, un chef de l'Etat algérien dénonce implicitement la réduction de l'histoire de l'Algérie, par certains «spécialistes» de la manipulation, à la seule période de la Guerre de Libération nationale. C'est la première fois aussi qu'un président algérien parle de «purification ethnique ayant pour objectif de remplacer les populations autochtones par des apports de populations étrangères». Et de poursuivre: «C'est pour cela, qu'il incombe à nos historiens de procéder aujourd'hui à l'élucidation de chaque recoin de cette étape et de toutes les autres, ancrées dans la mémoire de la nation. Elucider avec un haut sens de crédibilité dans le récit afin de rendre justice aux générations montantes dans le droit à la connaissance des détails du passé». Par cette énergique mise au point, Tebboune donne un camouflet à tous ceux qui trouvaient excessif le million et demi de martyrs. Il rappelle aussi que la France, pays de la Déclaration des droits de l'homme, a elle-même «exterminé, détruit, brûlé, exilé, violé... et tenté d'occulter la personnalité nationale (algérienne, Ndlr) et de semer les germes de la discorde et de la division».

Et d'ajouter que le peuple algérien saura, aujourd'hui, par sa prise de conscience «faire échouer les manoeuvres des courants et lobbies racistes de l'autre rive de la Méditerranée». Un discours présidentiel qui renforce la détermination des patriotes!