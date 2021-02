Victime depuis plus de cinq décennies du chantage et de l'aventurisme expansionniste du royaume marocain, l'Union du Maghreb Arabe (UMA) est une coquille vide, au grand désarroi des peuples de la région qui avaient nourri des rêves de fraternité et de solidarité, sans limites. Il est vrai que, s'il avait été construit, dès les années 70, cet ensemble aurait atteint une dimension géostratégique et économique telle qu'il aurait dominé la région MENA. C'est pourquoi on peut penser que certains pays voyaient une telle perspective d'un très mauvais oeil, qu'ils n'avaient aucun intérêt à laisser émerger cette UMA et, encore moins, à la laisser prospérer sur une rive méditerranéenne très convoitée. En restant figés dans le bilatéral, les pays membres ont dû se résoudre à geler leur engagement, au grand soulagement du royaume marocain dont la véritable ambition a toujours été de rallier la Cédéao, sa candidature demeurant écartée par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, proche de Rabat mais, cependant, méfiante.

Tandis que le peuple marocain frère vit dans des conditions de misère, d'oppression, d'injustices et de néo-colonialisme attristantes, les autres peuples du Maghreb cherchent à s'émanciper, chacun de son côté, en concédant, par-ci par-là, quelques signaux d'unité et de complémentarité qui donnent à croire que l'ambition maghrébine est toujours là. Si l'UMA avait vu le jour et si elle avait pris son envol, jamais la Libye n'aurait enduré l'agression et les souffrances que son pétrole a provoquées, au sein de puissances habituées aux ingérences militaires, pour la mainmise sur les ressources naturelles des peuples africains.

Instrumentalisé dans le cadre de cette politique néo-coloniale, le Makhzen n'est rien d'autre qu'un abcès de fixation pour empêcher les peuples de la région maghrébine de concrétiser leur idéal d'unité et de solidarité. L'occupation du Sahara occidental joue le rôle d'un obstacle majeur à la mise en oeuvre de cette ambition et d'un défi à la recherche d'une complémentarité agissante. Ainsi, l'UMA reste et restera, pour longtemps, un horizon lointain auquel il est permis de rêver, sans plus, car, avec ses quelque 100 millions d'habitants, ses richesses naturelles conséquentes et sa jeunesse majoritaire débordante, cet ensemble rêvé aurait, déjà, mis à mal les appétits féroces de bien des pays qui, disent-ils, lui veulent du bien....