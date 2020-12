De l'eau! Après avoir longtemps boudé, le ciel redevient généreux. Les cimes du Djurdjura ont revêtus leur manteau blanc. Notre unique station de ski, Tikjda, offre un magnifique spectacle. Celui des flocons de neige qui donnent au paysage une image d'espoir dans la grisaille des nuages bas. Les services de la météo l'avaient prévu. Cela dure depuis trois jours. Avec les inconvénients des routes bloquées. Mais peu importe, l'essentiel est d'avoir de l'eau. Dommage que les prévisions ne peuvent pas aller au-delà. Pourvu que cela dure. Plus bas et un peu partout il pleut. Les températures ont sérieusement baissé. C'est l'hiver. Sans préjuger s'il s'installe pour quelques jours ou pour des mois, l'important est de chasser le pessimisme d'une année sèche. D'ailleurs, les autorités n'ont pas été impressionnées par ces précipitations et continuent de travailler sur le «programme supplémentaire» du secteur des ressources en eau pour 2021. Ce qui est raisonnable car pour espérer faire remonter le niveau des barrages, il faut de la pluie et de la neige durant toute la saison. Nous n'en sommes qu'au début. La note d'optimisme qui s'invite dans leur travail s'appuie sur les réserves des eaux souterraines qui ont eu tout le temps de se reconstituer avec la pluviométrie enregistrée ces vingt dernières années. Ce qui n'empêche pas que ces réserves, qui ne sont pas inépuisables, doivent être exploitées avec parcimonie. D'ailleurs, il y a une chose qui étonne dans le travail de nos cadres du secteur de l'eau. À aucun moment, ils n'ont cru bon d'annoncer des mesures pour économiser le peu d'eau disponible. Tout fonctionne comme s'il pleuvait toute l'année. Les stations de lavage de voitures, les piscines dans les villas cossues qui se sont multipliées ces dernières années, sans compter les «bâches à eau» qui sont aux villas ce que sont les citernes aux appartements. Avec une quantité considérable. Incomparable. Aucune révision du prix de l'eau n'a été envisagée. Pourtant, la Sonelgaz a imposé ses prix dégressifs, liés à la consommation, sans problème. Qui trouverait à redire si au-delà d'une certaine consommation, le prix de l'eau augmente? Il est impératif de trouver le moyen d'instaurer un début de juste prix. D'autant que les importants programmes de logements réalisés et ceux qui suivront, gonflent sérieusement les quantités de la distribution. Le problème est sérieux. Plus le temps passe et plus la solution sera plus complexe!