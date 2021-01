Sur le quai. Il y a des retards impardonnables. Que l'Algérie ne s'inscrive pas encore dans la conquête de la planète Mars, cela peut s'expliquer. Mais que nous ayons un très grand retard dans les technologies dites nouvelles, il est important d'en rechercher les causes. Car le point de départ de ces technologies est relativement récent puisqu'il date de la seconde moitié du siècle dernier. Quant au développement de l'économie qui est appelée «post-industrielle», celui-ci est encore plus récent. Au début de ce troisième millénaire, nous avions suffisamment d'universitaires pour «décoller» comme tout le monde et mettre le cap sur l'intelligence artificielle (IA). Sauf que nos «cerveaux» devaient s'expatrier pour démontrer ce dont ils étaient capables. Jamais les vraies raisons qui les poussaient à partir n'ont été abordées. Encore moins résolues. Aujourd'hui, 150 spécialistes algériens (d'ici et de là-bas) de l'intelligence artificielle ont planché pour élaborer un «livre blanc» qui contient «le plan et les principaux axes ainsi que les modalités d'application» de la stratégie nationale 2020-2030 de l'IA. Ce qui revient à dire que nous avons commencé, l'année dernière, le développement dans notre pays de l'IA. Et que, si tout va bien, dans dix années on pourra fabriquer nos robots et des voitures qui «parlent». Pour l'histoire, le retard est ainsi acté. Reste que pour la projection sur le futur, il faut, en plus du «livre blanc», faire sauter les «verrous» qui nous ont fait rater le train des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle est cet ensemble des sciences et techniques capables de doter la machine d'une certaine intelligence. Par exemple et pour rester dans l'air du temps, en Chine un robot pour effectuer des tests Covid-19 vient d'être mis au point. Dès le début de la pandémie, des élèves (entre 6 et 9 ans) d'une école taïwanaise avaient mis au point un petit robot qui projette une solution hydro-alcoolique en réagissant aux mouvements des personnes près de lui. Plus loin encore, en 2019 une équipe australienne a mis au point le premier vaccin contre la grippe saisonnière grâce à l'intelligence artificielle. Toutes ces créations et innovations n'étaient pas encore possibles il y a trente ans. Ceci dit, il faut souhaiter que cette stratégie de l'IA trouve les moyens de se dérouler normalement. Que les obstacles qui nous ont causé ce retard soient pulvérisés sans état d'âme!