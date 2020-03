Un cinquième cas de contamination au coronavirus a été enregistré, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit d'un émigré qui est rentré au pays récemment. La direction du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou a précisé, hier, «qu'en ce jour, mercredi 18 mars 2020, cet établissement sanitaire a enregistré un nouveau cas de contamination reconnu positif au Covid-19. Il s'agit d'un sujet, masculin âgé de 35 ans, rentré de France ces derniers jours» précise la même source en ajoutant que «le concerné a été prélevé lundi dernier avant de se mettre en isolement dans son domicile secondaire à Chéraga, à l'écart de sa petite famille résidant à Tizi Ouzou. Après la confirmation des résultats des analyses effectuées à l'institut Pasteur d'Alger, le patient en question a été rappelé d'urgence hier.

Le malade s'est présenté immédiatement au service infectieux du Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed où il est admis depuis ce 18 mars pour une prise en charge adéquate. Bien évidemment, à l'instar des autres personnes contaminées, le patient en question a été mis en isolement et toutes les mesures ont été prises par le personnel médical du CHU pour empêcher toute contamination. Ce cas porte à trois le nombre de patients atteints de coronavirus, hospitalisés au CHU, alors que les deux autres cas sont pris en charge à l'hôpital Lounès-Meghnem d'Azazga et à l'hôpital Krim-Belkacem de Draâ El Mizan. Les deux autres patients pris en charge au CHU sont un homme et son épouse. En outre, Abbès Ziri, directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a révélé, hier, qu'en plus des cinq cas confirmés, il y a actuellement 12 personnes considérées comme des cas suspects mis en isolement dans les différents établissements sanitaires de la wilaya.

Le même responsable a indiqué que les malades infectés et hospitalisés connaissent une bonne évolution. Selon Abbès Ziri toujours, un dispositif de lutte et de prévention est actuellement mis en place. Il est doté de moyens adéquats. Ce dispositif est coordonné par une cellule intersectorielle. En outre, selon la même source, d'autres moyens en termes de capacités d'accueil, d'isolement et d'hospitalisation sont arrêtés pour être mis en branle en cas de besoin. Abbès Ziri a tenu à rassurer la population, quant à la mobilisation de tous les moyens pour inverser rapidement la tendance de cette pandémie.

Le même responsable a lancé un appel à la population afin d'observer «les gestes simples de prévention consignés dans les affiches de sensibilisation diffusées à grande échelle et de surtout limiter le contact, restreindre la circulation et les sorties que pour des impératifs exceptionnels des besoins prioritaires et urgents».

Notons enfin que, suite à la panique qui s'est emparée de la population vu la propagation du coronavirus dans notre pays, les prix des fruits et légumes ont connu une hausse vertigineuse, ces dernières quarante-huit heures, dans les quatre coins de la wilaya. De même que les magasins d'alimentation générale sont pris d'assaut par les citoyens.