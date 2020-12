Même si l'Afrique est nettement moins affectée que les autres continents par la pandémie du Covid-19, elle doit, pourtant, se préparer à l'arrivée prochaine des vaccins pour lesquels on observe, déjà, une course internationale semée d'obstacles, à la fois financiers, logistiques et culturels. Pour un grand nombre de pays, il va de soi que la préférence sera accordée aux vaccins les moins onéreux, celui d'AstraZeneca paraissant le plus accessible. Les instances continentales de l'OMS tablent sur une vaccination initiale de 3% de la population africaine, d'ici mars 2021, avant une accélération de la procédure qui devrait plafonner à quelque 20%, en décembre 2021. L'OMS chiffre le coût de cette opération à 5,7 milliards de dollars, auxquels s'ajouteront les frais de logistique (acheminement des vaccins et matériels d'intervention, entre autres). Aussi, les gouvernements africains ont-ils été appelés à se préparer à l'action, c'est-à-dire dans un ou deux mois. Mais tous ne sont pas au même diapason, pour les raisons que l'on devine. Si l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie et l'Egypte sont en mesure de faire face aux exigences de la vaccination, à grande échelle, d'autres pays vont éprouver une difficulté certaine à assumer des charges conséquentes, alors que les besoins essentiels des populations sont, à peine, garantis. Bien sûr, l'ONU a prévu le problème et c'est pourquoi une alliance internationale est, déjà, en place, via le système Covax piloté par l'OMS. Son objectif est de négocier avec les différents laboratoires des prix «raisonnables» permettant l'accès pour tous, aux vaccins tant convoités. Avec une population d'environ 1,3milliard d'habitants, l'Afrique enregistre, à ce jour, 2,2 millions de cas d'infection avérée au nouveau coronavirus et déplore 52.000 décès. L'OMS est, d'ores et déjà, en état d'alerte sur la problématique des moyens logistiques et la nécessité d'une large campagne de sensibilisation pour vaincre les résistances culturelles, sans doute aggravées par les propos de deux praticiens de l'Inserm, en avril dernier, qui se demandaient si «on ne pourrait pas, d'abord, tester cette étude, en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitements, pas de réanimations». Propos qui avaient déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où des milliers d'internautes les ont dénoncés comme «racistes et colonialistes». Rien qu'en Afrique du Sud, l'OMS estime que «le taux d'hésitation», face aux vaccins anti- Covid, concerne un tiers de la population.