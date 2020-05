Ntic. Plus de doute, nous passerons l'Aïd El Fitr en «compagnie» du Covid-19. Il est toujours là. Il rôde autour de nous. Tel un tueur en série, il guette ses nouvelles victimes. Comme il est invisible à l'oeil nu, certains n'y avaient par cru. Le plus célèbre d'entre eux est le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Il a tellement fanfaronné et provoqué le virus qu'il a fini par le choper. Un mois alité

(27 mars-27 avril 2020) entre soins hospitaliers et convalescence. Un mois où il reconnaît avoir frôlé la mort. Depuis, il «voit» le coronavirus autrement. Il n'est pas le seul. Beaucoup d'autres qui ont eu la malchance de «rencontrer» le virus avec cependant, la chance d'en être «revenu», pensent comme lui et conseillent à qui veut les entendre de prendre ce minuscule «ennemi» au sérieux. Ils ne sont malheureusement pas toujours écoutés, surtout par les frimeurs qui, par définition, sont inconscients. Jusqu'au jour où...Ne souhaitons à personne ce jour-là. Cette année, nous passerons l'Aïd à la maison. Le confinement en vigueur sera maintenu jusqu'à la date prévue. C'est-à-dire jusqu'au 29 mai prochain. «Ainsi que l'ensemble des mesures préventives qui l'accompagnent» précise le communiqué du Premier ministère. Comprendre, tous les gestes barrières, des bavettes jusqu'à la distanciation sociale en passant par la prohibition des embrassades et des poignées de main. Alors que l'Aïd El Fitr est prévu une semaine avant la fin du confinement. Le maintien de ce confinement et des mesures préventives a été validé par le président de la République lors de la réunion, samedi dernier, du Haut Conseil de sécurité. Le président a souligné «l'impératif du maintien d'un haut degré de vigilance pour garantir la sécurité de tous» tout en appelant à «l'esprit de responsabilité de tout un chacun» en ce moment unique dans l'histoire de l'humanité. Quelques jours avant, le 13 mai dernier, la commission ministérielle de la fatwa s'était prononcée et avait affirmé que cette année «l'accomplissement de la prière de l'Aïd El Fitr doit se faire à domicile...en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19». Il est aussi intéressant d'aborder maintenant certaines habitudes adoptées lors des fêtes. Avec en tête les SMS pour se dire «bonne fête». Aujourd'hui il y a mieux. On peut réunir la grande famille, d'ici et du bout du monde, au même moment en échappant au virus. Par visioconférence. Une simple application!