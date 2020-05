Tout en faisant l'objet de questionnements, des sources répétant que le continent est le moins infecté par le nouveau coronavirus «parce que les chiffres ne correspondent pas à la réalité», l'Afrique est, cependant, passée de 69 578 cas à 72 336, en quelques jours. Un bilan établi, jeudi dernier, par le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) dont le directeur régional, John Nkengasong, a déclaré aux médias que la propagation concerne 54 pays. Il faut savoir que, du 7 au 13 mai, 20 494 nouveaux cas ont été enregistrés, le nombre de décès étant de 72. C'est en Afrique du Sud et en Egypte que la situation s'avère préoccupante, dans la mesure où on compte 12 000 cas, pour l'une, et 10 000, pour l'autre. Dans cette conjoncture, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a souligné que des experts médicaux chinois aident les pays du continent à affronter la pandémie. Lors de la conférence de presse, John Nkengasong a salué le rôle des experts médicaux chinois auprès de 32 pays africains, évoquant de nombreuses visioconférences, réunissant 32 Etats membres de l'Union africaine avec des experts chinois, pour discuter de la prise en charge des patients atteints de COVID-19, à Wuhan, et de la médecine traditionnelle chinoise, comme traitement alternatif. On sait, par la Commission nationale chinoise de la santé, qu'ils sont près de 1.000 experts médicaux chinois à travailler, à long terme, en Afrique, où ils ont obtenu une solide réputation, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais c'est, surtout, à travers les actions de solidarité et d'amitié que la dimension de ce partenariat s'est avérée «cruciale», comme l'a souligné Benjamin Djoudalbaye, directeur de la division politique, diplomatie sanitaire et communications au CDC Afrique. «L'expérience réussie sur le COVID-19 en Chine a été une inspiration pour nous», a-t-il affirmé. L'Algérie a, pour sa part, bénéficié, à plusieurs reprises, de cette sollicitude ainsi que de l'expertise bénéfique des médecins chinois. C'est d'autant plus important à noter que l'OMS poursuit ses mises en garde alarmantes. Pour cette année, elle estime que plus de 200 millions d'Africains pourraient être contaminés, avec peu ou pas de symptômes pour 88%, mais 190 000 pourraient succomber au Covid-19. L'OMS argue d'une modélisation appliquée à 47 pays du continent, soit un milliard de sujets. Petit bémol, toutefois, son hypothèse de travail repose sur le postulat d'un échec des mesures de confinement.